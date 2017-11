Santamarina va por más en su visita a los jujeños

Santamarina buscará esta tarde sumar por sexta jornada consecutiva, cuando desde las 17 visite a Gimnasia de Jujuy en la continuidad de la décima fecha de la B Nacional de fútbol.

El conjunto aurinegro, que viene de superar a Villa Dálmine (1-0 en el estadio San Martín), presentará dos modificaciones en relación a ese triunfo. Ambas responden a cuestiones físicas, ante sendas lesiones del mediocampista Leonel Pierce y el delantero Martín Michel.

La ausencia del primero, afectado por un golpe en el hombro, se terminó de dilucidar en la práctica de ayer por la mañana en Tandil, mientras que Michel se desgarró en el choque ante Dálmine y recién podrá reaparecer en 2018.

En la zona de volantes, el elegido para ingresar es Francisco González Metilli, mientras que en el ataque el lugar del exGrupo Universitario será tomado por Federico Martínez.

Además de los titulares (ver aparte), forman parte de la delegación Tomás Casas, Tomás Berra, Juan Ignacio Alvacete, Nicolás Castro, Nicolás Valerio, Marcos Alzueta y Braian Pérez. El grupo viajó ayer a Capital Federal, desde donde viajó hacia Salta para luego trasladarse a la sede del partido.

Gimnasia, orientado tácticamente por Martín Astudillo, buscará su tercera victoria. No suma de a tres desde la tercera fecha, cuando doblegó como local a Quilmes (2-0) e igualó en sus tres presentaciones más recientes, la última en San Luis ante Estudiantes (0-0).

El resultado de hoy es importante en la clasificación para la Copa Argentina 2018, a la que accederán los doce primeros de la tabla (por promedio para quienes hayan quedado libres) al cabo de las doce fechas iniciales.

El resto

Almagro se impuso por 2-0 en su visita a Quilmes, anotando sus goles por intermedio de Alan Bonansea.

Además, Atlético de Rafaela superó como local a Juventud Unida de Gualeguaychú por 3-0, con tantos de Mauro Albertengo, Matías Marchesini en contra y Maximiliano Casa.

Anoche jugaban All Boys y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Hoy, además de Gimnasia de Jujuy-Santamarina, se enfrentarán Boca Unidos de Corrientes vs. Instituto de Córdoba (desde las 17), Aldosivi de Mar del Plata vs. Brown de Adrogué (17), Los Andes vs. Estudiantes de San Luis (17), Villa Dálmine vs. Nueva Chicago (20.15) y Mitre de Santiago del Estero vs. Flandria (21).