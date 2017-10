Santamarina se entrenó y hoy viaja hacia Corrientes

Después de haber estado sin entrenarse en la jornada del miércoles, el plantel de Santamarina retomó las prácticas ayer en el estadio San Martín.

Los futbolistas habían tomado aquella decisión en virtud de un retraso en los pagos.

Hoy, la delegación del aurinegro viajará hacia Corrientes, donde el próximo domingo enfrentará a Boca Unidos, por la sexta fecha de la B Nacional. Se jugará desde las 17, con arbitraje de Mario Ejarque.

Empieza la fecha



Cinco partidos se jugarán hoy por la sexta fecha de la B Nacional.

Se medirán Ferro Carril Oeste vs. Flandria (20), Sarmiento de Junín vs. Deportivo Riestra (21), Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago (21.05), Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Agropecuario de Carlos Casares (21.30) y Mitre de Santiago del Estero vs. Almagro (22).

Mañana, lo harán Quilmes vs. Estudiantes de San Luis (15.05), All Boys vs. Instituto de Córdoba (15.30), Villa Dálmine vs. Los Andes (15.30), Brown de Adrogué vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30) y Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán (18).

El domingo se jugará Boca Unidos vs. Santamarina (17); y el lunes, Aldosivi de Mar del Plata vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (21.05). Queda libre Gimnasia de Jujuy.