Santamarina inició la semana de prácticas

Mediante un entrenamiento matutino en el complejo Villa Pinar de las Sierras, Santamarina inició ayer la semana de prácticas con miras a su sexto partido en la temporada 2017/18 de la B Nacional.

Hoy, el plantel que conduce Héctor Arzubialde hará lo propio, aunque en el predio Centenario.

El equipo tandilense, que viene de derrotar por 1-0 a Atlético de Rafaela, se presentará el próximo domingo frente a Boca Unidos de Corrientes. El cotejo fue programado para las 17 y el árbitro se conocerá hoy, en el sorteo que se llevará a cabo en la Asociación del Fútbol Argentino.

La programación de la fecha:

Viernes:

20: Ferro Carril Oeste vs. Flandria.

21: Sarmiento de Junín vs. Deportivo Riestra.

21.05: Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago.

21.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Agropecuario de Carlos Casares.

22: Mitre de Santiago del Estero vs. Almagro.

Sabado:

15.05: Quilmes vs. Estudiantes de San Luis.

15.30: All Boys vs. Instituto de Córdoba, Villa Dálmine vs. Los Andes y Brown de Adrogué vs. Brown de Puerto Madryn.

18: Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán.

Domingo:

17: Boca Unidos de Corrientes vs. Santamarina.

Lunes:

21.05: Aldosivi de Mar del Plata vs. Juventud Unida de Gualeguaychú.

Quedará libre Gimnasia de Jujuy.