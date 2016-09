Santamarina-Ferro fue adelantado e irá por TV

El encuentro entre Santamarina y Ferro Carril Oeste, por la cuarta fecha de la B Nacional, a disputarse el sábado en el estadio San Martín, fue adelantado para las 14.05 (originalmente había sido programado para las 15.30) y será televisado por TyC Sports. El cotejo tendrá como árbitro a Ignacio Lupani.

La modificación responde a la postergación de los partidos Nueva Chicago vs. Villa Dálmine y Argentinos Juniors vs. Douglas Haig de Pergamino, a raíz del pedido del Gobierno nacional, en razón de las medidas de seguridad que se tomarán en Capital Federal por las audiencias públicas por las tarifas del gas.

Entradas

Hoy y mañana, de 17 a 20.30 habrá canje de entradas para el partido Santamarina-Ferro en La Tienda de Ramón (Yrigoyen 662).

El sábado no se hará el canje.

Entre mañana y el sábado

Los otros cotejos de la cuarta fecha de la B Nacional serán entre mañana y el sábado, con este programa:

Mañana

20.05: Chacarita-Crucero del Norte de Posadas.

21.05: Los Andes vs. Brown de Adrogué.

21.30: Gimnasia de Jujuy vs. Atlético Paraná.

Sábado

15: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn.

15.30: Flandria vs. All Boys.

16: Boca Unidos de Corrientes vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Almagro.

20.05: Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de San Luis.

Quinta fecha

Por la quinta jornada, Santamarina visitará el martes a Almagro. El partido fue programado para las 15.30 y tendrá como árbitro a Carlos Córdoba.

El resto de los encuentros tendrá esta programación y jueces:

Martes

15.30: Brown (A) vs. Gimnasia (J), Luis Alvarez.

20.15: Douglas Haig vs. Instituto, Martín Mastrángelo.

21.05: Atlético Paraná vs. Nueva Chicago, Pablo Giménez.

Miércoles

15.30: Guillermo Brown vs. Los Andes, Ariel Suárez.

15.35: Estudiantes (SL) vs. Chacarita, Diego Ceballos.

16: Crucero del Norte vs. San Martín, Saúl Laverni.

21: All Boys vs. Juventud Unida, Sergio Testa.

21.05: Villa Dálmine vs. Argentinos Juniors, Juan P. Pompei.

21.05: Ferro vs. Flandria, Alejandro Castro.

22: Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia, Ramón Guaymas.

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Villa Dálmine 7 3 2 1 0 7 1

Brown (A) 7 3 2 1 0 4 1

Argentinos 7 3 2 1 0 5 3

Ferro 6 3 2 0 1 8 6

Santamarina 6 3 2 0 1 4 2

Flandria 6 3 2 0 1 3 1

Nueva Chicago 5 3 1 2 0 4 3

Instituto 5 3 1 2 0 4 3

Chacarita 4 2 1 1 0 3 1

Atl. Paraná 4 3 1 1 1 3 3

Ind. Rivadavia 4 3 1 1 1 3 3

Boca Unidos 4 3 1 1 1 2 3

Estudiantes (SL) 3 3 1 0 2 3 4

Los Andes 3 3 1 0 2 1 3

Brown (PM) 3 3 1 0 2 1 3

Almagro 2 2 0 2 0 1 1

Gimnasia (J) 2 3 0 2 1 2 3

Douglas Haig 2 3 0 2 1 1 2

San Martín (T) 2 3 0 2 1 3 5

Juv. Unida (G) 2 3 0 2 1 2 7

C. Córdoba 1 2 0 1 1 4 5

Crucero 1 3 0 1 2 3 5

All Boys 1 3 0 1 2 1 4