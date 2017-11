Santamarina busca el reemplazante de Michel

El plantel de Santamarina emprenderá hoy su viaje rumbo al norte del país, donde mañana desde las 17 visitará a Gimnasia de Jujuy por la décima fecha de la B Nacional. Tras la práctica matutina en el estadio San Martín, los aurinegros partirán pasado el mediodía rumbo a Capital Federal, desde donde tomarán un vuelo en horas de la tarde.

El entrenador Héctor Arzubialde debe designar un reemplazante para el desgarrado Martín Michel. En el ensayo de la víspera, el cordobés manejó las variantes de Federico Martínez y Braian Pérez.

De este modo, la probable alineación incluye a Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonel Pierce, Leonardo Fredes y Braian Guille; y Martínez o Pérez.

La jornada se inició ayer con dos partidos: Sarmiento de Junín 0-San Martín de Tucumán 2 (Gonzalo Rodríguez y Sergio González) e Independiente Rivadavia de Mendoza 2 (Mauro Maidana y Eial Strahman)-Ferro Carril Oeste 0.

Hoy, habrá tres cotejos: Quilmes-Almagro (17.05), Atlético de Rafaela vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (19) y All Boys vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (21.30).

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Agropecuario 18 8 6 0 2 13 7

Juv. Unida (G) 17 9 5 2 2 8 7

Villa Dálmine 16 8 5 1 2 10 4

San Martín (T) 15 10 3 6 1 9 7

Brown (PM) 14 8 4 2 2 12 5

Almagro 14 9 4 2 3 12 9

Brown (A) 13 8 3 4 1 9 6

Rafaela 13 9 3 4 2 9 5

Aldosivi 13 9 3 4 2 12 10

Quilmes 13 9 3 4 2 7 7

Los Andes 12 8 3 3 2 5 5

Santamarina 12 9 3 3 3 11 11

Instituto 12 9 3 3 3 6 6

Nueva Chicago 11 9 2 5 2 7 9

Ind. Rivadavia 11 10 2 5 3 8 9

Gimnasia (J) 10 8 2 4 2 5 4

Estudiantes (SL) 10 9 2 4 3 6 6

Sarmiento (J) 10 9 2 4 3 7 9

Mitre (SdE) 10 9 2 4 3 5 7

All Boys 10 9 3 1 5 8 12

Dep. Morón 8 9 1 5 3 6 9

Ferro 7 9 2 1 6 6 14

Flandria 6 8 1 3 4 6 11

Boca Unidos 4 9 0 4 5 6 14

Dep. Riestra -10 9 2 4 3 9 9

PROMEDIOS

Pts. J Prom.

Agropecuario 18 8 2.250

Brown (PM) 167 115 1.452

Brown (A) 106 73 1.452

Aldosivi 13 9 1.444

Rafaela 13 9 1.444

Quilmes 13 9 1.444

Santamarina 166 116 1.431

San Martín (T) 76 54 1.407

Ferro 160 116 1.379

Almagro 102 74 1.378

Nueva Chicago 101 74 1.364

Villa Dálmine 156 115 1.356

Gimnasia (J) 155 115 1.347

Los Andes 155 115 1.347

Juv. Unida (G) 154 116 1.327

Instituto 153 116 1.319

All Boys 149 116 1.284

Ind. Rivadavia 149 117 1.273

Estudiantes (SL) 144 116 1.241

Boca Unidos 143 116 1.232

Flandria 62 52 1.192

Mitre (SdE) 10 9 1.111

Sarmiento (J) 10 9 1.111

Dep. Morón 8 9 0.888

Dep. Riestra -10 9 -1.11