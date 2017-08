Sanciones para técnicos, jugadores y un árbitro

Oscar Sosa, de Alumni, fue suspendido por tres fechas, en el castigo más amplio del Tribunal de Penas de la Liga Tandilense de Fútbol en relación a la última jornada de la Unión Regional Deportiva, en lo que respecta a jugadores de primera división.

Dos fechas: Joaquín Thomas (Unicén) y Emiliano Guevara (San Lorenzo de Rauch).

Una fecha: Marcos Gancedo (Gimnasia y Esgrima), Kevin Fernández (Velense), Damián Salas (Unicén), Néstor Ferreiro (Unicén), Matías Salerno (Juventud Agraria de Rauch) y Diego Rizzardi (Deportivo Tandil).

Una fecha por acumulación de amonestaciones: Felipe Clemenceau (Independiente), Santiago Fuentes (Velense), Federico Pasarín (Unicén), Luciano Dinamarca (San Lorenzo de Rauch), Esteban Ocaño (Defensores de Ayacucho) y Gastón Romera (Deportivo Tandil).

Además, hubo mucha tarea en cuanto a integrantes de cuerpos técnicos de primera división.

Jorge Illia (director técnico de Alumni de Benito Juárez) fue suspendido por seis partidos; y Emanuel Arias (utilero del mismo equipo), por cuatro. Con dos cotejos fueron sancionados Alejandro Arbert (ayudante de campo de Gimnasia), Diego Ferreyra (preparador físico de Gimnasia) y Pedro Peralta (ayudante de campo de Villa Aguirre).

Asimismo, fueron citados a declarar Luis Quintela y Guillermo Depietri, ambos de Unicén.

Por otra parte, quedó suspendido de manera provisoria el árbitro Emanuel Mazzoni, recusado por su labor en el partido entre Velense y Unicén. Fueron citados a declarar Fernando Retontaro y Sebastián Quinteros, jueces asistentes en ese cotejo.

Mañana, postergados

Se disputarán mañana encuentros postergados en las categorías menores e infantiles de la Unión Regional Deportiva. Será bajo el siguiente cronograma:

Cancha de San Lorenzo de Rauch:

Juventud Agraria vs. Sarmiento: 12 (6º) y 13.30 (5º).

Cancha de Excursionistas:

Unión y Progreso vs. Unicén: 11 (6º) y 12.30 (5º).

Villa Aguirre vs. Alumni: 14.45 (6º) y 16.15 (5º).

Cancha de La Movediza:

Grupo vs. Independiente: 12 (6º) y 13.30 (5º).

Cancha de Velense:

Velense vs. Ferrocarril Sud: 14.30 (6º) y 16 (5º).

Infantil

Cancha de Gimnasia:

Santamarina vs. Botafogo: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Independiente:

Unión y Progreso vs. Defensores: 12.30 (10º), 13.40 (9º), 14.50 (8º) y 16.10 (7º).

Cancha de Velense:

Velense vs. Independiente: 10.30 (10º), 11.40 (8º) y 13 (7º).