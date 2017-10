Sanción mínima para Guille

Braian Guille, de Santamarina, recibió la sanción mínima tras haber sido expulsado en el partido que el aurinegro empató con Mitre de Santiago del Estero (1-1), el sábado pasado en el estadio San Martín.

El delantero olavarriense acumuló dos amonestaciones frente a los santiagueños y fue expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo. Guille se perderá el partido del próximo domingo frente a Deportivo Morón y estará en condiciones reglamentarias de volver en la quinta jornada, cuando el aurinegro reciba a Atlético de Rafaela.

Además, el preparador físico Alberto Arzubialde fue suspendido por cuatro fechas, sanción que puede reemplazarse por el valor de 50 entradas.

El equipo tandilense visitará a Deportivo Morón, el domingo desde las 19.05. Dirigirá Nazareno Arasa, con Martín Saccone y Daiana Milone como asistentes, y Ariel Suárez de cuarto árbitro. Será televisado a través de TyC Sports.

Empieza la fecha

Instituto de Córdoba visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza con el estímulo de ganar para poder quedar como único líder, al menos hasta que jueguen Aldosivi y Brown de Adrogué mañana, en uno de los dos partidos que inaugurarán hoy la cuarta fecha de la B Nacional.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini en la capital mendocina, con el arbitraje de Pablo Díaz. También jugarán, pero desde las 21, Boca Unidos en Corrientes ante Deportivo Riestra, con Yamil Possi como referí.

El resto de la programación:

Mañana:

15.05: Quilmes vs. Los Andes (Pablo Dóvalo).

15.30: Brown de Adrogué vs. Agropecuario de Carlos Casares (Pablo Echavarría).

16: Aldosivi vs. Almagro (Julio Barraza) y Ferro Carril Oeste vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (Bruno Bocca).

18: All Boys vs. San Martín de Tucumán (Hernán Mastrángelo).

Domingo:

15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Flandria (Diego Ceballos).

16: Mitre de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago (Luis Álvarez).

19.05: Deportivo Morón vs. Santamarina (Nazareno Arasa).

Lunes:

21: Atlético de Rafaela vs. Estudiantes de San Luis (Sebastián Ranciglio).

21.05: Sarmiento de Junín vs. Gimnasia de Jujuy (Mariano González).

Dimitió Quiroz

Fernando Quiroz dejó la dirección técnica de Sarmiento de Junín, después de la goleada sufrida a manos de Atlético Tucumán (0-4), el miércoles por octavos de final de la Copa Argentina.