San Lorenzo recibe a Arsenal y habrá cuatro partidos más

San Lorenzo, que viene de conseguir un gran triunfo ante Lanús por 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, recibirá a Arsenal por la tercera fecha de la Superliga con un equipo alternativo, ya que reservará titulares para la revancha ‘copera’ del jueves próximo en el estadio del granate.

El partido de hoy se jugará desde las 18.05 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Federico Beligoy y transmisión de Fox Sports Premium.

El técnico de San Lorenzo, el uruguayo Diego Aguirre, explicó que priorizará la Copa Libertadores y por eso guardará a la mayoría de sus titulares para el encuentro de vuelta de los cuartos ante Lanús, el jueves próximo en La Fortaleza. El equipo será parecido al que igualó sin goles con Rosario Central en la segunda fecha de la Superliga. El conjunto dirigido por Humberto Grondona no tendría modificaciones respecto de su última presentación.

Por su parte, Independiente recibirá a Lanús en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Superliga, en el que ambos equipos van a presentar formaciones alternativas ya que preservarán a los titulares para sus respectivos compromisos de Copa Argentina y Libertadores de la semana próxima. El partido se desarrollará en el estadio Libertadores de América, desde las 20.05, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

Los otros encuentros serán Argentinos Juniors vs. Belgrano (14.05), Newell’s vs. Olimpo (16.15), y Defensa y Justicia vs. Unión (14.05)

Probables formaciones:

San Lorenzo vs. Arsenal

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Nicolás Zalazar, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta; Facundo Quignon, Rubén Botta, Gabriel Gudiño y Alexis Castro; y Nicolás Reniero. DT: Diego Aguirre.

Arsenal: Pablo Santillo; Leonardo Rolón, Facundo Monteseirín, Marcos Curado y Claudio Corvalán; Sergio Velázquez y Emiliano Papa; Lucas Wilchez y Federico Milo; Rodrigo Contreras y Ramiro Carrera. DT: Humberto Grondona.

Cancha: San Lorenzo. Árbitro: Federico Beligoy. Hora: 18.05.

Independiente vs. Lanús

Independiente: Martín Campaña; Jonás Gutierrrez, Rodrigo Moreira, Fernando Amorebieta y Nicolás Tagliaffico; Domingo Blanco, Neri Domínguez, Diego Rodríguez y Gastón Togni; Maximilian Meza y Emmanuel Gigliotti o Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.

Lanús: Esteban Andrada; Leonel Di Placido, Marcelo Herrera, Rolando García Guerreño y Nicolás Pasquini; Matías Sánchez, Nicolás Aguirre o Leandro Maciel y Matías Rojas; Lucas Vera, Germán Denis y Facundo Castillón o Alejandro Silva. DT: Jorge Almirón.

Cancha: Independiente. Arbitro: Fernando Espinoza. Hora: 20.05.

Argentinos vs. Belgrano

Argentinos Juniors: Maximiliano Cavallotti; Jonathan Sandoval, Sebastián Martínez, Leonel Mosevich y Gonzalo Piovi; Gastón Machín, Leonardo Pisculichi y Alexis Mac Allister; Javier Cabrera, Braian Romero y Damián Batallini. DT: Alfredo Berti.

Belgrano: Lucas Acosta; Sebastián Luna, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Mariano Barbieri, Jorge Ortiz, Santiago Martínez Pintos y Juan Brunetta; Jonathan Ramis y Epifanio García. DT: Sebastián Méndez.

Cancha: Argentinos. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 14.05.

Newell’s vs. Olimpo

Newell´s: Luciano Pocrjnic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuen Paz y Milton Valenzuela; Brian Rivero y Nery Leyes; Joaquín Torres, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Luis Leal. DT: Juan Manuel Llop.

Olimpo: Adrián Gabbarini; Lucas Mancinelli, Cristian Nasutti, Matías Cahais y Cristian Villanueva; Emiliano Telechea, Lucas Villarruel, Tomás Costa y Maximiliano Fornari; Luis Vila y Franco Troyanski. DT: Mario Sciacqua.

Cancha: Newell´s. Arbitro: Pablo Echavarría. Hora: 16.15.

Defensa y Justicia vs. Unión

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Pablo Alvarado y Luis Jerez Silva; Igancio Rivero, Leonel Miranda, Andrés Cubas y Rafael Delgado; Gonzalo Castellani; Fabián Bordagaray y Fernándo Márquez. DT: Nelson Vivas.

Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Emmanuel Brítez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelon.

Cancha: Defensa y Justicia. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: a las 14.05.