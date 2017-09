Salir de perdedor es el objetivo de Santamarina

Santamarina intentará estrenar hoy su casillero de puntos en la temporada 2017/18 de la B Nacional, cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha del campeonato de ascenso.

El aurinegro se estrenó en este ciclo cayendo como local frente a Aldosivi de Mar del Plata (1-2) y tampoco sumó cuando jugó como visitante frente a All Boys (0-1).

Por eso, a los dirigidos por Héctor Arzubialde les urge ponerle fin a este comienzo adverso.

Para intentarlo, el entrenador cordobés determinó una variante con respecto al equipo que jugó en Floresta. Agustín Politano llevará la camiseta número 4, el capitán Alfredo González se desempeñará como marcador central y Tomás Berra saldrá de la formación inicial.

Además de los posibles titulares (ver aparte), ingresaron en la convocatoria para hoy Tomás Casas, Berra, Agustín Cardozo, Nicolás Castro, Matías Kabalín, Federico Martínez y Braian Pérez.

Enfrente estará Mitre, ascendido desde el Federal A en la reciente temporada y haciendo sus primeras armas en la categoría. Postergó su partido de la primera fecha frente a Deportivo Riestra y debutó ganándole a Estudiantes de San Luis, 1-0, como local.

En la formación dirigida por Arnaldo Sialle se desempeñan dos exSantamarina: el marcador central Matías Moisés y el marcador de punta o volante zurdo Franco Ferrari.

El partido de esta noche será arbitrado por Mario Ejarque, quien tendrá como asistentes a Federico Cuello y Lautaro Andreis.

Tres partidos

Villa Dálmine le ganó a Sarmiento de Junín, 2-0, en uno de los partidos jugados ayer por la tercera fecha. Ramiro López y Renzo Pérez fueron autores de los goles.

Además, Deportivo Riestra dejó escapar una ventaja de dos goles (ambos de Jonathan Herrera) y terminó 2-2 como local con Atlético de Rafaela (Maximiliano Casa y Gonzalo Klusener).

También fue empate Los Andes-Boca Unidos de Corrientes, 1-1, por goles de Rodrigo Bogado y Pablo Vegetti respectivamente.

Hoy, además del partido de Santamarina, jugarán Almagro vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (15.30, Ramiro López), Agropecuario de Carlos Casares vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (16, Pablo Díaz), Estudiantes de San Luis vs. Deportivo Morón (17, José Sandoval) e Instituto de Córdoba vs. Ferro Carril Oeste (17.05, Gerardo Méndez Cedro).