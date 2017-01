Rusconi: “Lo único positivo es el triunfo”

Independiente ratificó el viernes su favoritismo sobre Ateneo de Punta Alta, adversario al que derrotó por 76-68 en el polideportivo Duggan Martignoni, en el debut de ambos en la segunda fase del Provincial de Clubes de básquetbol.

Más allá del triunfo, Nicolás Rusconi, entrenador de los rojinegros, lejos estuvo de quedar conforme con la producción de su equipo.

Las dificultades para sacarse de encima a un adversario considerado muy inferior desataron la frustración del director técnico, que ya en enfoca en los ajustes a realizar en la exigente visita del viernes a El Fortín de Olavarría.

“Lo único positivo es que ganamos, la verdad es que no jugamos nada bien. Ojalá que sea solo algo que nos pasó en este partido. Con Juan Aquino (su asistente) quedamos preocupados porque no esperábamos este rendimiento, después de haber tenido muy buenos entrenamientos y amistosos. Dejamos una imagen bastante pálida”, indicó Rusconi en el inicio de su análisis brindado a El Eco de Tandil.

-Son esos partidos que padecés, querés sacártelos de encima rápido con un triunfo y dar vuelta la página.

-Totalmente. Queríamos terminarlo rápido e incluso tuvimos el temor de perderlo porque no nos salió nada, jugamos con una intensidad muy baja, a la que no estamos acostumbrados. No tengo dudas de que lo vamos a solucionar para el próximo juego, si no vamos a estar complicados.

-¿Subestimaron a Ateneo?

-No creo. Sabemos que somos un mejor equipo, en cantidad de jugadores, calidad de entrenamientos y demás. Más que nada tuvo que ver con nuestra falta de energía, eso nos hizo no tener la cabeza en el juego, es un tema a solucionar.

-¿Lo más preocupante estuvo en ataque teniendo en cuenta que los 68 puntos de Ateneo están dentro de la franja que habitualmente permite Independiente?

-No es una gran cifra la que nos anotaron, pero la realidad es que si defendíamos como teníamos que hacerlo, nos tendrían que haber metido 40. Tampoco estuvimos bien en ataque, no tuvimos fluidez de juego. Nuestra poca energía nos hizo sufrir una merma ofensiva grande. Y haber hecho una floja defensa nos impidió correr.

-¿La buena es que Leandro Mateo jugó más de lo que se esperaba y lo hizo en buen nivel?

-Sí, habíamos hablado con él y el cuerpo médico y la idea era que no juegue tantos minutos, porque Carabajal y Sanz se cargaron de faltas rápidamente. Leandro lo hizo bastante bien, con un gran esfuerzo.

-El Fortín será una prueba de mayor exigencia y con el rendimiento del viernes seguramente no alcance.

-Obviamente. Sabemos que contra El Fortín y Unión y Progreso no podemos tener ningún tipo de falencias, tanto en defensa como en ataque. Vamos a preparar bien la semana, mirando bien lo que hicimos el viernes, trabajaremos duro, corregiremos un montón de cosas.



El regreso, mañana

El plantel de Independiente retomará mañana los entrenamientos. Será desde las 20 en el polideportivo Duggan Martignoni, de cara al próximo compromiso, el cual será el viernes en Olavarría frente a El Fortín, por la segunda fecha del triangular de segunda fase.