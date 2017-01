Rusconi: “Estamos muy lejos de nuestro techo”

Tras una muy buena primera fase que incluyó diez victorias y dos derrotas, Independiente se apresta para afrontar el tramo más trascendental de la temporada 2016/17 del Provincial de Clubes de básquetbol, en la cual intenta recuperar su lugar en el ámbito nacional.

Luego de adjudicarse con comodidad el sitio de privilegio de la zona Sur, los rojinegros compartirán el triangular de segunda fase con Unión y Progreso y Ateneo de Punta Alta.

Su entrenador, Nicolás Rusconi, efectúa un balance vinculado a la prestación de su equipo en la fase anterior y avizora sus chances para lo que viene.

En el comienzo de su análisis compartido con El Eco de Tandil, el DT manifestó que “hemos tenido una buena primera fase. Haber mantenido una base importante del plantel nos permitió sacar una ventaja. También sumamos a Leandro Mateo, un jugador que no necesitó un período de adaptación al equipo, algo importante, al igual que la jerarquía que obtuvimos al contratar a “Fede” Silveyra. Estamos bien, con un buen arrastre de puntos para la segunda fase. Ahora, buscaremos que el equipo rinda en su máxima expresión”.

-¿La derrota ante Unión fue un llamado de atención o lo tomás como algo lógico el hecho de perder algunos juegos al cabo de doce fechas?

-Hay que tener en cuenta que enfrentamos a un buen equipo, que se reforzó con Gerardo Guzmán, quien se acopló muy bien. Perder podemos perder, no somos para nada invencibles. Además, no es fácil jugar de visitante, aunque hayamos tenido varias victorias. Hicimos un muy mal partido, sin sacarle mérito a Unión.

-Con el agregado de que venían con bajas y arrastrando un desgaste considerable.

-Claro. Apostamos a jugar dos torneos en simultáneo y eso nos generó un desgaste tremendo, disputando cuatro partidos en siete días, con viajes y finales de por medio. La pérdida de Valerio (Andrizzi) por un desgarro para nosotros fue importantísima, tampoco tuvimos a Emilio (González) y Leandro Mateo hizo un esfuerzo grande para estar pero tenía un esguince de tobillo severo. Nos pasó factura el enorme desgaste físico y mental que tuvimos. En el cuerpo técnico sabíamos que podía pasar, aunque no esperábamos una derrota tan abultada.

-¿Fue una frustración que se escape esa final del torneo de Olavarría tan encaminada ante El Fortín?

-Sí, psicológicamente nos golpeó. Se nos escapó el título en suplementario, por un punto. Y físicamente no estábamos para seguir compitiendo. Los jugadores necesitaban un descanso.

-¿Te sorprendió un record de 10-2 en la primera fase o por la lectura hecha de la zona pensabas que el equipo podía cortarse así?

-Me llamó la atención haber sacado tanta ventaja respecto a los demás. Hay equipos importantes en la zona, como El Fortín. De los de Punta Alta no sabía demasiado pero son equipos que se hacen muy fuertes como locales. Esperaba tener un buen record como se terminó dando, hemos podido ganar en canchas difíciles como las de El Fortín, Ateneo y Racing. Por la jerarquía que tenemos, merecemos estar donde estamos.

-¿Cómo conociste a Facundo Sanz, el refuerzo para la segunda fase?

-Lo contacté a través de Emmanuel Hartstock, quien jugó todo el año pasado en la liga de Tres Arroyos y lo conoce de allí. Siempre me fue tirando nombres, hasta que apareció el de Facundo. A mitad de año le hablé y le pregunté por su situación. Me contó que tenía contrato hasta diciembre y que para enero estaba libre. Sabiendo que íbamos a perder a Emilio González por su viaje, proyectamos tener a Facundo para enero y se dio. El tenía muchas ganas de venir, es un jugador a futuro, tiene muy buenos antecedentes.

-¿Qué características percibiste en él?

-Vi videos y tengo algunas referencias, es un jugador grande y versátil. Tiene un buen tiro de tres puntos frontal y puede jugar de frente. Sus movimientos en el poste bajo son muy buenos y también sabe defender. Baja muchos rebotes por partido, algo que nos hace falta. Por su talla, creo que en el puesto de ala pivote vamos a tener una ventaja importante.

-¿Es un interno más natural que Emilio González?

-Sí. Toda su carrera jugó de pivote, pero en estas últimas temporadas lo hizo de 4. Proyecta ser un 3, lo que le permitiría jugar en categorías superiores.

-¿Podría tener pasajes de 5 teniendo en cuenta que Mateo juega mucho de frente al canasto?

-Seguro. Tenemos variantes en el juego interior, con ellos dos, Jonathan Carabajal y Valerio (Andrizzi), que puede jugar de 4 eventualmente. Nuestro único 5 natural es Carabajal. Podemos establecer distintas combinaciones.

-¿Notás una diferencia grande entre el quinteto inicial o creés que el equipo está balanceado?

-Me parece que estamos balanceados, los titulares son de mayor trayectoria y edad, con muchas más temporadas en niveles superiores. Quienes vienen de atrás son en su mayoría chicos de la ciudad que tienen varios Provinciales encima, algunos habiendo jugado también el Federal. Están muy comprometidos y trabajamos para integrarlos, somos un equipo, no cinco jugadores.

-¿Cuál fue el mejor momento de Independiente en la primera fase?

-Tuvimos un gran comienzo. Fue importante haber ganado en la primera fecha como visitantes de El Fortín, además por la forma en que lo hicimos, jugando muy bien. Es cierto que ellos recién se estaban formando como equipo, pero igualmente era un partido muy complicado. Ese triunfo fue un estímulo importante para nosotros. Siempre digo, cuando miro los videos o analizo los partidos, que al equipo le falta mucho para llegar a su techo, estoy muy convencido de eso. Apuntamos a seguir mejorando, apenas terminamos la primera fase, si bien cortamos las prácticas, los jugadores se siguen entrenando en lo físico, algo en los que nos faltaba un poco. Ahora, tendremos tres semanas de entrenamientos, eso nos permitirá alcanzar un nivel alto, lo necesitamos porque lo que viene es muy importante.

-¿En qué faceta tienen margen para acercarse a ese techo?

-Creo que tanto en la defensa como en el ataque. Respecto a la primera, nos complicó que en muchos entrenamientos no tuvimos al equipo completo. El día a día nuestro tuvo muchos obstáculos, jugadores que estudian, que viajan, lesiones. En estos meses no pudimos entrenar muchas veces con el equipo completo. Es algo que necesitás para coordinar situaciones defensivas, y tener fluidez en ataque. Muchas desarticulaciones en defensa se produjeron por sufrir esos contratiempos. Creo que, más allá de la primera fase que tuvimos, no llegamos ni al 70 por ciento de nuestras posibilidades, eso me da una ilusión para lo que viene. Me parece que, cuando podamos mejorar, seremos un equipo a temer.

-¿Querías a Unión en segunda fase?

-Absolutamente. Desde lo económico, te representa ahorrarte un viaje y generar una recaudación muy importante.

-¿Y en lo exclusivamente deportivo?

-También. Los conocemos mucho y es más sencillo realizar el scouting. He dirigido a muchos de los jugadores de Unión. Tengo totalmente claro que es un rival muy duro, pero nosotros confiamos en lo nuestro.

-¿Y los otros dos rivales de la zona?

-El Fortín necesita puntos porque no tuvo una buena primera fase, ha realizado la incorporación más rutilante de la zona Sur con la llegada de Nicolás Lorenzo. Es un jugador que necesitaban por no tener un base natural. A Ateneo tuvimos la suerte de ganarle los dos partidos, no estoy al tanto pero supongo que se reforzará porque perdió tres jugadores.

-Se viene una etapa importante, que puede servir para encaminarse.

-Sí, aspiramos a ganar la mayor cantidad de partidos posible. El objetivo inicial de la campaña era clasificar a la segunda fase y lo logramos con comodidad. Ahora, apuntamos a evitar el primer cruce de play off y pasar directamente a cuartos de final.

-¿Proyectan amistosos?

-Sí, la idea es medirnos con Unión de Mar del Plata, equipo que juega en el Torneo Federal. Sería allá, durante nuestra segunda semana de entrenamientos, a mediados de mes.

-¿Seguís la zona Norte?

-Sí, me gusta informarme sobre el torneo en general. Hay cuatro o cinco equipos importantes. Siempre pasa que en el receso los equipos de zona Norte que tienen aspiraciones se refuerzan. Hay clubes importantes como Somisa y Regatas de San Nicolás y Derqui de Pilar. Hay cinco o seis equipos que decididamente irán por el ascenso, esperamos estar mezclados con ellos.

-El formato del torneo invita a ilusionarse con darles pelea a los más poderosos.

-Sí, sería muy lindo llegar al Final Four, sueño con eso aunque sé que falta muchísimo. El año pasado veníamos teniendo una campaña muy parecida a ésta y en una mala noche perdimos todo. Nos espera un triangular durísimo y pensamos en eso.