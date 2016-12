Rossi pateó el tablero y correrá con Ford en 2017

Con alta temperatura, y en el primer día del verano, Matías Leonardo Rossi pateó el tablero, al dejar Chevrolet para pasar a Ford.

A través de las redes sociales, Rossi afirmó que el año próximo cambiará de marca en el Turismo Carretera.

Fue una noticia que sacudió el ambiente, si bien resta la confirmación por parte de la ACTC, que en la noche del martes no se expidió sobre las peticiones de cambio de marca, el granadero de Del Viso, por primera vez desde que se instaló el rumor de su pase, admitió que correrá con un auto del óvalo: “El año que viene voy a correr con Ford en TC” señaló vía Twitter.

Rossi enfatizó que “había solicitado el cambio de marca en otra oportunidad, pero la ACTC no me lo había dado. Ahora se dio todo, porque no solamente me habilitaron, sino que yo pude armar el equipo como quería”.

En principio, el vehículo que pintará el N°2 el año próximo, no sería parte del Team Donto Racing, aunque se formaría una estructura paralela con Alcides Piatti y Ezequiel Burani, ligado este último desde hace muchos años a la familia Campanera que continuarían como responsables técnicos del auto, mientras Lucas Alonso tendrá a su cargo la preparación de los motores.

Rossi, de 32 años, deja la marca del “moño” con resultados altamente positivos: 215 carreras en trece años, con 22 victorias, 56 triunfos en series, 52 podios, 27 “poles”, y la corona de “la máxima” en 2014.