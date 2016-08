River regaló una tarde con mucho juego y cuatro goles

River Plate aplastó ayer como local a Banfield por 4 a 1, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del campeonato de la Primera División , y celebró ante su gente la obtención del jueves pasado de la segunda Recopa Sudamericana consecutiva.

Los tantos del dueño de casa los anotaron Sebastián Driussi (3m. PT), Lucas Alario (4m. ST), Andrés D’Alessandro (26m. ST) y Gonzalo Martínez (28m. ST), mientras que Santiago Silva (39m. PT) puso la igualdad transitoria.

Además, en el elenco de Núñez debutó el mendocino Marcelo Larrondo, quien ingresó a los 17m. del segundo tiempo por Driussi, y tuvo una aceptable actuación.

La superioridad de River se plasmó desde el principio hasta el final del partido, con D’Alessandro y Martínez en un nivel superlativo, y con la efectividad de Alario, como principales claves.

El local encontró rápidamente la ventaja, con un cabezazo de Driussi en el que Hilario Navarro no respondió con rapidez, y con ello una tranquilidad propia frente a un oponente que arribó al estadio Monumental con la única idea de llevarse un punto.

De hecho, al dueño de casa le alcanzó momentáneamente con poco para mantener la ventaja favorable, ya que simplemente ordenó sus líneas, se hizo de la pelota ante la pasividad del mediocampo rival y descansó en los pies de un enchufado Gonzalo Martínez, quien cada vez que tomó contacto con el balón le trajo varios dolores de cabeza al fondo ‘banfileño’.

Sin embargo, el predominio general no se plasmó en el resultado y apareció el uruguayo Silva, quien apenas rozó con su cabeza un centro, y ante una floja reacción del joven Augusto Batalla acalló al público presente de cara al entretiempo.

La justicia deportiva se reflejó nuevamente en el amanecer del complemento, luego de un tanto mal anulado a Alario en el cierre de la etapa anterior, cuando el ex delantero de Colón de Santa Fe aprovechó una combinación de errores de la defensa ‘banfileña’.

El transcurso del cotejo se mantuvo en la misma sintonía aunque a los dirigidos por Marcelo Gallardo les costó un poco más hacerse de la posesión de la pelota y eso lo llevó a pasar algún sobresalto hasta que Andrés D’Alessandro (26m.) tomó un rebote en el poste tras definición de “Pity” Martínez y “fusiló” a un desprotegido Navarro.

Otro “blooper” del fondo visitante, que intentó salir jugando de abajo y le regaló el cuarto a Martínez, quien sacó un débil remate pero se filtró por abajo del cuerpo al ex guardameta de Estudiantes de La Plata.

SINTESIS

RIVER PLATE 4

Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Andrés D’Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

BANFIELD 1

Hilario Navarro; Gonzalo Prósperi, Carlos Matheu, Jorge Rodríguez y Alexis Soto; Mauricio Sperduti, Juan Manuel Cobo, Walter Erviti y Brian Sarmiento; Santiago Silva y Nicolás Bertolo. DT: Julio Falcioni.

Cancha: River. Arbitro: Fernando Rapallini. Goles: PT: 3′ Driussi (RP) y 39′ Silva (B). ST: 4′ Alario (RP); 26′ D’Alessandro (RP) y 28′ Martínez (RP). Cambios: Eric Remedi por Bertolo (B), Marcelo Larrondo por Driussi (RP), Mauricio Asenjo por Cobo (B), Tomás Andrade por D’Alessandro (RP), Iván Alonso por Alario (RP) y Adrián Sporle por Sarmiento (B). (Télam)