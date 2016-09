River Plate fue oportuno y se llevó todo de Córdoba

River Plate venció anoche a Talleres de Córdoba, 1 a 0, en encuentro correspondiente a la segunda fecha del Campeonato de Primera División, disputado en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, que lució colmado por más de 55.000 hinchas locales, quienes vieron por primera vez a su equipo en la máxima categoría tras pasar 12 años en el ascenso.

El tanto de los ganadores fue anotado por el marcador central ecuatoriano Arturo Mina, a los 15 minutos del segundo tiempo.

Este fue el segundo triunfo de los dirigidos por Marcelo Gallardo en la misma cantidad de partidos disputados, y son unos de los líderes del certamen con seis puntos, mientras que los cordobeses quedan con una unidad, producto del empate obtenido en la primera fecha ante Racing Club.

Intenso fue el juego en los primeros minutos con un leve dominio del local, que presionaba bien arriba y no permitía que manejen el balón Andrés D’Alessandro ni Gonzalo Martínez, los encargados de generar juego en el elenco de Núñez.

Con el correr de los minutos se acomodó River y emparejó el trámite a base de la recuperación en el mediocampo, con Leonardo Ponzio como el más destacado en esa función, mientras que Talleres apostó a la salida rápida y de contra comenzó a preocupar con la velocidad de Sebastián Palacios ante una defensa riverplatense que lucía sólida.

Se jugaba lejos de los arcos, aunque la intensidad no mermaba, y en ese ida y vuelta fue el visitante el que dispuso de la única chance clara de la primera mitad, a los 22 minutos, cuando D’Alessandro clarificó un ataque que venía complicado, habilitando por arriba a Martínez, pero cuando el Pity se aprestaba a definir apareció el arquero Guido Herrera para impedir lo que podía ser el primer tanto de la noche.

A pesar del dominio local en el primer tiempo, los primeros tiros al arco llegaron apenas iniciado el complemento con dos chances bien claras de gol. Primero se lo perdió Palacios cuando le tapó su remate Jonatan Maidana, y a los cuatro minutos tuvo la segunda opción, más peligrosa aún, con un gran contragolpe que manejó el chileno Carlos Muñoz y definió Juan Ramírez, pero el arquero visitante Augusto Batalla tapó sobre su palo derecho una pelota muy comprometida.

No se quedó River, que encontró espacios por derecha cuando subía Jorge Moreira, y en uno de esos peligroso avances la pelota le derivó a Sebastián Driussi, en las pocas apariciones que tuvo en la noche, y con una buena gambeta se sacó de arriba a dos defensores, pero no pudo ante Herrera, que achicó justo y evitó la caída de su valla.

Corría un cuarto de hora de esa segunda etapa y el Millonario encontró el tanto en un córner desde derecha ejecutado por D’Alessandro, cuando definió el ecuatoriano Mina, quien capitalizó un rebote en el área chica y, sin marca, solo tuvo que empujar para anotar el 1 a 0.

Con el marcador a su favor vino lo mejor de los dirigidos por Gallardo, porque se adueñaron del balón y no pasaron sobresaltos en su área. Mientras, la buena producción de los locales se iba diluyendo con el paso de los minutos, porque ya no contaban con el despliegue de Leonardo Gil, quien fue reemplazado por Daniel Ludueña cuando promediaba el complemento, y se complicaron aún más con la expulsión de Pablo Guiñazú (doble amonestación), a los 31 minutos.

Sin encontrar los caminos los dirigidos por Frank Kudelka, fue River el que estuvo cerca de aumentar la diferencia con el disparo de Moreira, que pegó en el palo izquierdo de Herrera. De esta manera Talleres interrumpió un invicto de 40 partidos (entre Federal A, B Nacional y la primera jornada en la A). con excepción de la derrota del 1 de junio pasado frente a Defensa y Justicia por 2-0 en cotejo de Copa Argentina.

Sobre el final vio la tarjeta roja el otro volante central ‘albiazul’, Fernando Godoy, que entró muy fuerte contra Ponzio en la mitad de la cancha.

En la próxima fecha Talleres visitará a Colón de Santa Fe, el viernes, mientras que River recibirá el domingo a San Martín de San Juan.

SINTESIS

TALLERES 0

Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú y Leonardo Gil;

Sebastián Palacios, Juan Ramírez y Carlos Muñoz. DT: Frank Kudelka.

RIVER 1

Augusto Batalla, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Andrés D´Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Cancha: Estadio Mario Kempes. Árbitro: Néstor Pitana. Gol: ST: 16′ Mina (RP). Cambios: Camilo Mayada por Casco (RP), Daniel Ludueña por Gil (T), Eial Strahman por Muñoz (T); Iván Alonso por Driussi (RP); Aldo Araujo por Ramírez (T) y Marcelo Larrondo por Alario (RP). Incidencias: ST: 31′ expulsado Guiñazú (T) y 45′ expulsado Fernando Godoy (T).