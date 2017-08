Resultados de la 5ta. fecha del Campeonato de la XCO

La quinta fecha del Campeonato de XCO, organizado por Perfil Extremo, se corrió en Villa del Lago. El cierre de torneo está programado para el 3 de septiembre, en un circuito diseñado en el Parque Independencia.

Estos son los resultados de la quinta fecha, por categoría:

DAMAS ELITE

1° Mariana Silva (Necochea) 1h30m44s

DAMAS MASTER A

1° Vanesa Baro (Quilmes) 1h23m35s

2° Wanda Lucila Piro (CABA) 1h26m12s

DAMAS MASTER B

1° Romina Rodríguez (Bahía Blanca) 1h32m04s

2° Mony Lombardi (Necochea) 1h52m48s

3° Karina Donadio (San C. del Tuyú) 2h03m00s

ELITE

1° Luciano Caraccioli (Madariaga) 1h46m09s

2° Gastón Larralde (Ezeiza) 1h51m09s

3° Ezequiel Cuevas (Tandil) 1h51m39s

4° David Asensos (Saladillo) 2h03m12s

5° Arturo Knees (CABA) 1h56m08s

6° Mauro Marcovecchio (Tandil) 2h03m25s

7° Emmanuel Barzán (Pinamar) 1h19m36s

8° Rafael Hostein (Ituzaingó) 1h20m16s

JUVENIL

1° Juan Díaz Torres (Concordia) 1h15m54s

2° Julián Acosta (San C. del Tuyú) 1h26m07s

3° Luciano Stival (San C. del Tuyú) 1h27m23s

4° Julián Heim (Tandil) 1h20m03s

5° Pablo Contreras (San C. del Tuyú) 1h40m27s

MASTER A1

1° Juan Manuel Escudero (Villa Gesell) 1h34m05s

2° Enzo Mayola (Pinamar) 1h43m52s

3° Eduardo Bornia (San C. del Tuyú) 1h43m59s

4° Patricio Raschella (San C. del Tuyú) 1h56m31s

5° Francisco Enzenhofer (Lomas de Zamora) 1h40m30s

6° Oscar Ramírez (Tandil) 1h42m49s

7° Cristian Morsucci (Monte Grande) 1h55m42s

8° Martín González (Balcarce) 1h25m06s

MASTER A2

1° Lucas Devy (Lanús) 1h36m33s

2° Martín Vignatte (Balcarce) 1h39m59s

3° Matías Odriozola (Henderson) 1h41m11s

4° Mariano Dolimpio (Tandil) 1h47m50s

5° Facundo Galarza (Pinamar) 1h50m20s

6° Alejandro Salvarezza (Gral. Rodríguez) 1h53m33s

7° Sebastián Parga (Lanús) 1h56m05s

8° Augusto Peralta (Mar del Plata) 2h00m58s

9° Gastón Pane (Tandil) 1h34m26s

10° Hernán Teves (Gral. Rodríguez) 1h38m39s

11° Ricardo Stinco (Villa Gesell) 1h40m02s

12° Mauro Gervasini (La Plata) 1h41m31s

13° Federico Olea (Villa Gesell) 1h48m00s

14° Ceferino Cabral (Balcarce) 2h01m04s

15° Mariano Colatruglio (Luis Guillón) 1h33m38s

16° Walter Curcio (Castelar) 1h13m50s

MASTER B1

1° Guillermo Bizzozero (Tandil) 1h19m00s

2° Fabián Zabala (Lanús) 1h23m09s

3° Sebastián Cucci (Tandil) 1h23m15s

4° Javier Freiria (Munro) 1h30m22s

5° Pablo Fernández (Mar del Plata) 1h32m20s

6° Sebastián Martínez (Tandil) 1h33m14s

7° Antonio Robledo (Azul) 1h36m03s

8° Guillermo Pirchio (Merlo) 1h38m13s

9° Christian Bedogni (Balcarce) 1h41m34s

10° José Galotta (Villa Gesell) 1h29m24s

11° Pablo Bianchi (Necochea) 1h35m46s

MASTER B2

1° Rafael Bonomi (Gral. Madariaga) 1h13m44s

2° Miguel Gómez (Balcarce) 1h21m03s

3° Leonardo Escobar (Villa Gesell) 1h27m18s

4° Gustavo Haag (CABA) 1h34m02s

5° Sixto Vilicich (Balcarce) 1h37m17s

6° Raúl Salinas (Quilmes) 1h14m55s

7° Rolando Rilov (Moreno) 1h17m13s

MASTER C1

1° Fabián Pelegrini (La Plata) 1h05m24s

2° Marcelo Colavita (Balcarce) 1h07m00s

3° Guillermo Foche (Temperley) 1h09m11s

4° Marcelo Basterrechea (Balcarce) 1h09m44s

5° Sergio Braziulis (Turdera) 1h20m25s

6° Emilio Kessler (Madariaga) 1h21m22s

7° Ricardo Kungel (Lanús) 1h23m49s

8° Eduardo Pinilla (Balcarce) 1h33m27s

9° Eduardo Oses (Balcarce) 1h37m12s

10° Alejandro Salcedo (Luis Guillón) 1h14m10s

MASTER C2

1° Gustavo Bibbo (Balcarce) 59m35s

2° Daniel Prioletto (Tandil) 1h06m06s

3° Gustavo Márquez (Lomas de Zamora) 1h12m14s

MASTER D

1° Roberto López (Madariaga) 1h12m17s

2° Carlos Poet (CABA) 1h19m32s

3° Roberto Aued (CABA) 1h33m50s

SUB 23

1° Leonel Figueroa (La Plata) 1h41m44s

2° Emmanuel Conforti (Tandil) 1h42m59s

CADETES

1° Valentín Carsillo (Villa de Mayo) 1h03m31s

PROMO A

1° Nicolás Aiello (Tandil) 1h03m33s

2° Juan Otero (Bernal) 1h04m24s

3° Joaquín Queimaño (Vicente López) 1h09m43s

4° Andrés Carreiro (Tandil) 1h11m57s

5° Carlos Adrián Steigerwald (Quilmes) 1h13m00s

6° Patricio Carrasco (La Plata) 1h13m33s

7° Horacio Soto (Merlo) 1h17m06s

8° Pablo Santillán (Berisso) 1h17m55s

9° Nicolás Vargas (Florencio Varela) 1h18m09s

10° Ignacio Bocanegra (Mar del Plata) 1h21m29s

11° Juan Ignacio Marchi (Mar del Plata) 1h23m40s

12° Pablo Lagana (Ituzaingó) 1h27m48s

13° Fabián Acosta (Florencio Varela) 1h30m34s

14° Ezequiel Lema (Beccar) 1h04m22s

PROMO B

1° Ramón Sarazola (Balcarce) 1h07m03s

2° András Martino (Villa Gesell) 1h11m19s

3° Sergio Alvarez Villegas (Tandil) 1h17m21s

4° Eduardo Michelini (Tandil) 1h18m02s

5° Javier Pereyra (Bahía Blanca) 1h19m49s

6° Enrique Spruch Weisser (CABA) 1h25m04s

7° Abel Barrionuevo (Barker) 1h26m47s

8° Ariel Fernández (Tandil) 1h32m29s

9° Ricardo Pérez (Lanús) 1h34m34s

10° Adrián Liendo (Gral. Rodríguez) 1h17m05s.