Regatas y El Pato Mini Bus, los mejores de la fase regular

Regatas, en la categoría premaxi, y El Pato Minibús, en la divisional maxi, fueron los número uno de la fase regular en los torneos de la Asociación Civil Deportiva y Social Maxi Basket Tandil.

Regatas se aseguró el primer lugar al vencer a Atenas, el campeón del apertura, por 74 a 67; mientras El Pato Mini Bus llegó a la última fecha sin riesgo de perder la cima de la tabla y se impuso a Social Amemt 64 a 59.

Ya definidas las posiciones finales, llegó la hora de los play off.

Los siguientes son los resultados de la novena y última fecha, disputada en la sociedad de fomento Unión y Progreso y el gimnasio Osvaldo “Pocho” Islas, de la Escuela Técnica 2.

PREMAXI

REGATAS 74

Capristo 37, Cazaux 3, Frechero 10, Vitale 4, Alonso 1, Aguerre 8, García Franqueira 1 y Cattani 10.

ATENAS 67

Artola 15, Ghibaudo 8, Gómez 11, Janices 9, Mangialavori 0, Lemma 6, Oliver 13, Vacarezza 5, Gallo 0 y Yavorsey 0.

VALLE INFERIOR 34

Miguens 5, Urdampilleta 5, Durá 4, Ciancaglini 2, Morán 0, Palencia 13 y Lester 5.

GALTECH 61

Sosa 6, Zulberti 4, López 10, Toletti 4, Cevedio 25, Lissarrague 5 y Franzoni 7.

PACIFICO 57

Jaca 22, Solavaggione 0, Schenfeld 2, Tumini 5, Vecino 5, Gaiada 5, Nejamkin 0, M. Díaz 2, S. Díaz 16 y Rodríguez 0.

TESLA 60

Alvarez 4, Troffer 0, T. Quaranta 2, J. Quaranta 2, Irigaray 2, Estradé 4, Loustaunau 0, Alonso 0, Ordóñez 5, Sosa 6, Orbaiceta 11 y Ferros Marina 24.

LOMA NEGRA 59 (49)

Pérez 0, Páez 14, Stadler 2, Carrizo 1, Romeo 7, Di Paola 3, Altamirano 6, Polvorín 10 y Bucciarelli 16.

ESTUDIANTES 54 (49)

Schwindt 4, Villa 22, Popp 17, Anbinder 2, Della Chiesa 2, Ibáñez 1 y Vázquez 6.

Libre: Rojinegro

MAXI

TECNO MILK 67

Miranda 0, Zarini 8, Pasty 0, Giatti 8, Tucker 4, López 15, Lanusse 22, Borgarello 8 y Minguez 2.

MATERIALES CICCIMARRA 55

Frosinini 8, Soto 4, Garbatti 0, Rodríguez 4, Puente 14, Chiacchio 11, Pérez 13 y Fernández 1.

AMEMT 59

D. Arrizabalaga 4, Clavijo 0, Sciarrotta 18, Presa 0, Cortés 17, Marcuzzi 12, Serrano 8 y Arrillaga 0.

EL PATO MINIBUS 64

Fontana 12, M. Arrizabalaga 18, Rodríguez 8, Flores 0, Lacaze 5, Marcovecchio 2, Aguerre 11 y Mariani 8.



POSICIONES-PREMAXI

PTS J G P

Regatas 15 8 7 1

Rojinegro 14 8 6 2

Atenas 13 8 5 3

Tesla 13 8 5 3

Galtech 12 8 4 4

Pacífico 12 8 4 4

Loma Negra 10 8 2 6

Estudiantes 10 8 2 6

Valle Inferior 9 8 1 7

Pacífico 8 4 4 12

Loma Negra 8 2 6 10

Estudiantes 8 2 6 10

Valle Inferior 8 1 7 9



POSICIONES-MAXI

PTS J G P

El Pato Minibús 16 9 7 2

Amemt 13 9 4 5

Materiales Cicimarra 13 9 4 5

Tecno Milk 12 9 3 6

PROXIMA FECHA

Premaxi, cuartos de final

Regatas vs. Estudiantes

Rojinegro vs. Loma Negra

Atenas vs. Pacífico

Tesla vs. Galtech

Maxi, semifinales

El Pato Minibús vs. Tecno Milk

Amemt vs. Materiales Cicimarra