Quedaron a mano en el clásico de Ayacucho

Sarmiento y Atlético le dieron forma con un empate a una nueva edición del clásico de Ayacucho, que completó la fecha 17 del certamen de la Unión Regional Deportiva. En el estadio Municipal de la vecina ciudad, igualaron 2-2, y continúan en la cima de sus respectivas zonas: Sarmiento lidera con comodidad en la B, y Atlético le sacó un punto de ventaja a Independiente en la A. Joaquín Didío abrió el marcador apenas comenzado el partido para Sarmiento, y Mauricio Vitral empató unos minutos más tarde. En la segunda etapa, a los 18 minutos, apareció otra vez Didío para poner en ventaja a los rojinegros, y a los 26, Julián Aguirre puso la igualdad definitiva en el marcador.



Se completa

Para el sábado, desde las 16.30, está previsto que se completen los 45 minutos del partido de la quinta fecha entre Santamarina (1) y Unión y Progreso (1). Será en el estadio San Martín, donde se había disputado la primera mitad el 21 de mayo y no pudo seguir jugándose por problemas en la iluminación. En esta ocasión, habrá un tiempo de 23 minutos y otro de 22.

También el sábado, se respetará la siguiente programación para poner al día las categorías menores:

Cancha de Excursionistas:

Defensores del Cerro vs. Excursionistas; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Sarmiento vs. Argentino; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Cancha de Independiente:

Deportivo Tandil vs. Independiente Rojo; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Quinta La Florida:

Unión y Progreso vs. Alumni; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Además, para el domingo fue programada la cuarta fecha del torneo Clausura de las categorías infantiles.

Por la zona Sur, jugarán Deportivo Tandil vs. San José (en Boca de la Base Aérea), Santamarina vs. Argentino (en La Florida), Velense vs. Loma Negra, Ferro vs. Independiente Rojo y Defensores del Cerro/Villa Aguirre vs. Unión y Progreso (en La Movediza). Quedará libre Juarense.

En el grupo Norte, se medirán Unicén vs. Defensores de Ayacucho (en Excursionistas), Atlético Ayacucho vs. Ateneo Estrada, Gimnasia y Esgrima vs. Grupo Universitario e Independiente vs. Excursionistas.

POSICIONES

ZONA A

Pts. J G E P GF GC

At. Ayacucho 33 15 10 3 2 29 16

Independiente 32 15 10 2 3 22 8

Juarense 32 16 9 3 4 40 21

Ferrocarril Sud 28 16 8 4 4 28 19

Juv. Agraria 15 16 4 3 9 14 28

ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Sarmiento 29 15 8 5 2 31 23

Argentino 22 15 6 4 5 22 24

Grupo 22 16 6 4 6 19 21

San José 16 15 4 4 7 15 19

Def. del Cerro 16 16 4 4 8 19 29

ZONA C

Pts. J G E P GF GC

Unicén 33 16 10 3 3 37 16

Villa Aguirre 32 15 10 2 3 36 22

Alumni 18 16 5 3 8 15 32

Gimnasia 16 16 4 4 8 12 18

Estrada 15 15 3 6 6 14 24

Loma Negra 13 16 3 4 9 20 29

ZONA D

Pts. J G E P GF GC

Velense 33 16 11 0 5 38 22

Santamarina 28 15 8 4 3 25 14

Excursionistas 19 15 6 1 8 28 25

Botafogo 12 15 3 3 9 24 39

Def. de Ayacucho 9 15 3 0 12 17 34

Unión y Progreso 5 15 1 2 12 11 31