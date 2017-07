Programaron la fecha de la Unión Regional Deportiva, que comenzará mañana

Desde la Liga Tandilense de Fútbol, fue difundida la programación de la décima fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva.

Está previsto que la actividad comience mañana, con el cotejo de primera división entre Independiente y Velense, por la zona Sur. Se medirán desde las 20.30, en el estadio Agustín Berroeta, de los rojinegros.

El grueso de la jornada será el sábado, con estos horarios:

Zona Sur:

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Unión y Progreso; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Grupo Universitario; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Argentino; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Juarense; 14 (6ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Ferroviarios:

Alumni vs. San José; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Velense; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Zona Norte:

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Excursionistas; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Gimnasia y Esgrima:

Gimnasia y Esgrima vs. Ateneo Estrada; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Estadio Barbieri, de Ayacucho:

Sarmiento vs. Santamarina; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Defensores de Ayacucho; 12 (6ta.), 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Independiente Rojo; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Para el domingo, quedará otra jornada en cancha de Gimnasia y Esgrima. Se enfrentarán Deportivo Tandil y San Lorenzo de Rauch; 13.30 (5ta.) y 15.30 (1ra.).