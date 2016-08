Principales clasificaciones de la carrera del domingo

Se llevó a cabo el domingo la prueba atlética La 1891, sobre 8 kilómetros como principal recorrido. Las primeras ubicaciones de cada categoría son las que se detallan:

Damas 30-34:

1° Silvina Zanuttini 31’48”

2° Verónica Macías 32’24”

3° Ana V. Padellini 34’55”

4° Rocío Martínez 36’48”

5° Antonella Severo 38’44”

Damas 20-29:

1° Joana Ruiz 34’23”

2° Paula Vinsennau 35’25”

3° Lucía Saravi 41’38”

Damas 35-39:

1° Nancy Méndez 34’09”

2° Natalia Moureu 38’58”

3° Nadia Pomirko 39’26”

4° Carolina Porro 40’59”

Damas 40-44:

1° Valeria Vega 33’54”

2° Liliana Vallez 36’09”

3° María C. Cotine 36’37”

4° María C. Córdoba 45’17”

5° María A. Cabrera 45’24”

Damas 45-49:

1° Sandra Portalez 32’55”

2° María R. Alvarez 38’57”

3° Norma Migueltorena 40’59”

4° Alejandra Ferreiro 43’26”

5° Clara González 44’27”

Damas 50-54:

1° Elisa Cobanea 30’21”

2° Liliana Arana 39’38”

3° Silvia Wichmann 43’46”

Damas 55-59:

1° Norma Rafine 43’55”

2° Olga Molina 44’18”

3° Alicia Aguirre 46’28”

Damas Sub 18:

1° Salomé Monserrat 41’02”

2° Daniela Goyeneche 42’43”

Caballeros 20-34:

1° Agustín Cichilitti 23’55”

2° Gustavo Fernández 24’01”

3° Gustavo Espíndola 24’56”

4° Angel Igoa 24’58”

5° Francisco Arrospide 25’39”

6° Santiago Caballero 25’59”

7° Ezequiel Conde 26’16”

8° Facundo Arriaga 28’16”

9° Maximiliano Rodríguez 28’20”

10° Damián Gömory 28’18”

11° Luciano Escobar 30’23”

12° Nazareno Bertini 31’03”

13° Alejandro García 31’18”

14° Nicolás Rodríguez 31’47”

15° Héctor Cogno 32’17”

16° Javier Castillo 32’20”

17° Alexis Niemela 32’21”

18° Gonzalo Sanz 32’27”

19° Ramiro Alvarez 32’31”

20° Bernardo Carbonaro 32’36”

21° Matías Lomi 32’38”

22° Luis Antonio Ibarra 32’39”

23° Sergio Escobar 33’08”

24° Damián Segura 33’42”

25° Marcos Tosini 34’22”

26° Ariel Suárez 34’32”

27° Martín Menchón 34’34”

28° Sebastián Iezzi 35’12”

29° Gonzalo Giménez 35’26”

30° Matías Fleita 35’59”

Caballeros 35-39:

1° Juan Reyes 28’33”

2° Martín Garmendia 29’11”

3° Cristian Santillán 29’15”

4° Bernardo Celasco 31’47”

5° Juan M. Bulnes 32’22”

6° Horacio Amasino 32’23”

7° Mariano González 32’24”

8° Claudio Revelli 33’19”

9° Carlos H. Leguizamón 33’46”

10° Juan P. Cataldo 34’24”

11° Alejandro Catena 34’29”

12° Gabriel Fonseca 35’07”

Caballeros 40-44:

1° Juan C. Allendes 26’32”

2° Ariel Rodríguez 30’34”

3° Cristian Ekeroth 32’22”

4° Francisco Arcidíacono 33’31”

5° Juan Errondasoro 33’44”

6° Ricardo G. López 34’09”

Caballeros 45-49:

1° Carlos Mancini 26’12”

2° Heriberto Marderwald 27’42”

3° Gabriel Alonso 28’53”

4° Mariano Manzarini 33’44”

5° Alberto Alabart 34’23”

6° Fernando García 36’38”

Caballeros 50-54:

1° Luis Russiani 29’56”

2° Osmar Santillán 32’25”

3° Alberto Rolando 33’47”

4° Jorge A. Pérez 35’07”

5° Carlos Llona 35’05”

Caballeros 55-59:

1° Miguel Cases 31’35”

2° Omar Urrutia 32’23”

3° Carlos Juárez 32’38”

4° José L. Alvarez 35’01”

5° José Meilán 35’12”

6° Pedro Camacho 36’30”

Caballeros Sub 18:

1° Facundo Redolatti 25’43”

2° Federico Therisold 28’49”

3° Alexis Argüello 31’33”

4° Gonzalo Rancaño Goñi 33’29”

Caballeros Sub 20:

1° Tomás Moriones 26’43”

2° Claudio Pereyra 27’56”

3° Facundo Althabe 28’19”

4° Ignacio Ferreira 29’31”

5° Nicolás Palacios 33’29”

Además, hubo una competencia sobre la mitad del recorrido total, que tuvo a los siguientes ganadores:

Jorge Melfi (especial), María I. Vaninetti (F 60-64), María R. Mayón (F 65-69), Nazarena Sáez (F Sub 15), Marcelo Artero (M 60-64), Lidor Quiroga (M 65-69), Jorge Franco (M 70-74), Jorge Pagnaco (M +75) y Juan I. Elias (M Sub 15).