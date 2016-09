Facundo Castro se llevó el mayor protagonismo en el mediodía de Tandil. Sus dos goles sellaron la victoria de Santamarina frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, la primera del aurinegro en la actual temporada de la B Nacional.

Fue la jornada más feliz para el pibe con nombre de caudillo y apellido de revolucionario. En todo el campeonato pasado (participó en 17 partidos) había convertido la misma cantidad que hizo ayer. En ese contexto, es entendible la satisfacción del delantero nacido hace 20 años en San Miguel del Monte, cuyo pase pertenece a Racing Club de Avellaneda.

-Si bien recién empieza la temporada, ¿se llevaron un triunfo necesario?

-Sí, antes del partido hablábamos eso con los compañeros. De locales tenemos que hacernos fuertes, que a todos los rivales se les complique.

-¿Cómo lo viste a Santamarina?

-Creo que en los primeros 15-20 minutos de cada tiempo jugamos muy bien. Ellos no podían pasar la mitad de la cancha. Y cuando no éramos tan dominadores, encontramos el primer gol que nos dio tranquilidad. Después llegó lo del penal en una jugada aislada. Por suerte lo tiraron afuera y a partir de ahí fue todo nuestro.

-¿Mostraron presión y buena circulación de pelota?

-Sí, lo de la presión es algo que mantenemos desde el torneo pasado, sin dar pelotas por perdidas. Y ahora de a poco nos estamos acostumbrando a tenerla un poco más. El “Colo” nos pide eso y por momentos tuvimos buen juego y tenencia, con pases seguros.

-Llegaron los goles. ¿Sentís que los necesitabas?

-Sí, el delantero siempre necesita convertir. En el torneo pasado había hecho solamente dos. Y ahora venía teniendo buen rendimiento pero tampoco la había metido en los tres partidos anteriores, incluyendo los de Copa Argentina.

-¿En el primero te ayudó esa presión que mencionabas?

-Sí, porque fueron con todo Barrionuevo y Pierce cuando parecía pelota perdida. Me llegó un centro bárbaro y no tuve ni que moverme, solamente meter el cabezazo.

-En el segundo terminás presionando vos, pero varios compañeros empezaron a forzar el error de la defensa de Brown.

-Claro, los defensores tuvieron que recurrir al pase al arquero y con la pelota picando. Confié en que podía venir el error, me rebotó y se terminó metiendo en el arco. El arquero perdió un tiempo al pararla y cuando fue a despejar me tenía a mí encima.

-¿Dónde te rebotó la pelota?

-Sinceramente no sé, medio que me dí vuelta. Me pegó un poco en la espalda y un poco en la mano. Por eso me quedé parado, por si el árbitro había cobrado algo. Recién después salí festejando.

-¿Se viene una competencia linda para ganarse un lugar entre los delanteros?

-Sí, llegaron delanteros interesantes. Al Cabezón Michel ya lo conocen todos, es sabido que es un gran jugador. Facundo Callejo llegó hace pocos días, se está acomodando al grupo. Siempre esa competencia es linda para no relajarse y entrenar al ciento por ciento para ganarse un puesto.