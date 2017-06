Por la mínima, primera derrota para Necochea

La selección de básquetbol de Necochea, dirigida por el tandilense Nicolás Rusconi, sufrió ayer su primera derrota en el Provincial de Mayores que se disputa en Olavarría.

La caída fue por la mínima diferencia ante su similar de La Plata, que en el Parque Carlos Guerrero del club Estudiantes se impuso por 73-72.

En Necochea, el interno tandilense Ignacio Zulberti llegó desde el banco de suplentes y aportó 2 puntos en 11 minutos, con 0-2 en dobles y 2-4 en tiros libres. Además, el base de Independiente, Emmanuel Hartstock -también emergiendo desde la banca- no anotó en los 6 minutos en los que estuvo en cancha (falló un intento de triple y otro de doble).

Mientras que tres exrojinegros fueron parte de la formación inicial. El base olavarriense Federico Silveyra anotó 3 puntos en 21’, el pivote Leandro Mateo aportó 10 tantos en 33’ y el alero Juan Ignacio Mateo, capitán, contribuyó con 8 unidades en 32’. El escolta Julián Roumec, autor de 21 puntos, fue el goleador de los necochenses. Compartió el liderazgo de goleo en el partido con Matías Sesto, de La Plata.

Hoy, Necochea cerrará su participación en la primera fase enfrentándose con Pergamino en partido programado para las 20.30 en cancha de San Martín de Sierras Bayas.

El Provincial tendrá mañana la disputa de sus dos semifinales (accederán a ellas los dos primeros de cada grupo) y del juego por el quinto puesto (animado por el tercero de cada zona). Mientras que el domingo será la final, luego del encuentro por la tercera colocación.

SINTESIS

LA PLATA 73

Facundo López Banegas 3, Matías Sesto 21, Mariano García 8, Rodrigo Fillol 8 (x) y Guillermo Romero 12 (f.i.) Gabriel Cejas 7, Facundo Vallejos 4, Emilio Sáenz 0, Nahuel Amichetti 3, Fidel Alvarez 4, Juan B. Pagella 3 y Alan Kruzich 0. DT: Mariano Pinto.

NECOCHEA 72

Federico Silveyra 3, Julián Roumec 21, Juan I. Mateo 8, Emiliano Basabe 10 y Leandro Mateo 10 (f.i.) Nicolás Lorenzo 15, Ignacio Zulberti 2, Manuel Luna 3, Emmanuel Hartstock 0 y Mauro Cerone 0. DT: Nicolás Rusconi.

Cancha: Estudiantes.

Arbitros: Alejandro Pereyra y Mauro Chantiri.

Parciales: 22-22, 40-34 y 59-54.

Otros resultados:

-Bahía Blanca 79-Chivilcoy 58.

-Olavarría 79-Pergamino 66.

Hoy:

Cancha de San Martín:

18: La Plata vs. Chivilcoy.

20.30: Pergamino vs. Necochea.

Cancha de Estudiantes:

20.30: Olavarría vs. Bahía Blanca.

POSICIONES-ZONA 1

PTS J G P

Bahía Blanca 4 2 2 0

Olavarría 4 2 2 0

Pergamino 2 2 0 2

POSICIONES-ZONA 2

Necochea 3 2 1 1

La Plata 3 2 1 1

Chivilcoy 2 2 0 2