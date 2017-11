Pablo Díaz, el árbitro de Santamarina-Dálmine

Pablo Díaz será el árbitro del cotejo en el que Santamarina recibirá al líder Villa Dálmine, el lunes a partir de las 20.30 en el estadio San Martín, por la novena fecha de la B Nacional.

El aurinegro, que salió airoso de sus últimos dos compromisos como local, buscará sumar por quinta jornada consecutiva.

El siguiente es el cronograma de partidos y árbitros de esta jornada:

Sábado

17: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Mitre de Santiago del Estero, Maximiliano Ramírez.

17.05: Nueva Chicago vs. Sarmiento de Junín, Ramiro López.

Domingo

17: Brown de Adrogué vs. Independiente Rivadavia de Rivadavia de Mendoza, Bruno Bocca

17: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Aldosivi de Mar Plata, Gerardo Méndez Cedro.

17: Flandria vs All Boys, Pablo Dóvalo.

17: Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio.

18: San Martín de Tucumán vs. Quilmes, Pablo Echavarría.

19: Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Luis Alvarez.

Lunes

17: Deportivo Riestra vs. Los Andes, Cristian Cernadas.

19: Instituto de Córdoba vs. Atlético de Rafaela, Alejandro Castro.

20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, Pablo Díaz

21.05: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Morón, Yamil Possi.