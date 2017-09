Otra prueba de fuego para la ilusión de Independiente

Independiente buscará cerrar de la mejor manera posible la primera rueda del torneo Federal B, que lo tiene como principal protagonista en la zona B de la región Pampeana Sur. Desde las 15 visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, en cotejo saliente de la novena fecha.

El partido se jugará en el estadio Guillermo Trama, de la localidad ubicada a unos 35 kilómetros de Mar del Plata. Lo arbitrará una terna de la Liga del Sur, encabezada por Leonardo Villamil, con los colaboradores Gabriel Spinella y Juan Manuel Vega.

El rojinegro llega a este compromiso con la ilusión de mantener su condición de líder e invicto en la zona decagonal. Acumula cuatro victorias y cuatro empates, en gran campaña, y viene de derrotar a Ferro Carril Roca de Las Flores por 2-0.

Para afrontar el partido de esta tarde, el entrenador Gerardo Villar no podrá contar con el mediocampista zurdo Nicolás Trasante. En su lugar reaparecerá Matías Southwell, lo que llevará a algunas modificaciones posicionales en la zona central de la cancha.

Enfrente estará Círculo Deportivo, también habitual protagonista en las categorías de ascenso. El equipo afiliado a la Liga Marplatense de Fútbol viene de caer sorpresivamente como visitante frente a Argentinos de 25 de Mayo, y tres puntos lo separan de Independiente.

Tanto otamendinos como tandilenses aparecen con buenas posibilidades de luchar por los dos primeros puestos de la zona, que otorgarán la clasificación hacia la ronda eliminatoria.

Empate

El Porvenir de San Clemente del Tuyú y El León de General Madariaga empataron ayer 1-1, en el partido que abrió la novena fecha de la zona B. Nicolás Colaneri adelantó a los madariaguenses, de penal, y Luis Arias alcanzó la paridad, ambos en el segundo tiempo.

La programación y ternas arbitrales para hoy, en el resto de la jornada:

11: Ferro de Las Flores vs. Kimberley de Mar del Plata; Enuel Marchesini, Carlos Reig y Pablo Guerrero (Chascomús).

15: Independiente de San Cayetano vs. Argentinos de 25 de Mayo; Marcelo Sanz, César Miranda y Luis Llona (Mar del Plata).

16: Racing de Balcarce vs. De la Riestra de 25 de Mayo; Víctor González, Rodrigo Alvarez y Diego Albo (Tandil).

Ganó Racing

Racing de Olavarría le ganó a Huracán de Ingeniero White, 2-1, inaugurando la novena fecha de la zona A.

Los partidos de hoy serán Bella Vista de Bahía Blanca vs. Liniers de Bahía Blanca (15.30), All Boys de Santa Rosa vs. Ferro de Olavarría (15.30), Embajadores de Olavarría vs. Belgrano de Santa Rosa (15.30) y Deportivo Villalonga vs. Tiro Federal de Bahía Blanca (16).

Posiciones: Huracán y Racing 17; Bella Vista y Tiro Federal 13; All Boys y Embajadores 12; Ferro 9; Belgrano 8; Liniers 7 y Villalonga 5.

CIRCULO-INDEPENDIENTE

Sergio Del Curto

Nahuel Roselli

Andrés Blanco

Santiago Arrachea

Gonzalo Quiroga

Daniel Beguiristain

Silvio Vedda

Diego Hidalgo

Matías Leguizamón

Enzo Vértiz

Matías Atlante

Alexis Matteo

Gonzalo Casas

Jonathan Abalos

Matías Gogna

Mariano Disipio

Gerardo Krüger

Matías Petersen

Rodrigo Baquero

Matías Southwell

Mariano Rodríguez

Lucas Porta

Juan I. Turri

Gerardo Villar

Cancha: Círculo Deportivo.

Arbitro: Leonardo Villamil (Bahía Blanca).

Hora: 15.

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

Indep. (T) 16 8 4 4 0 11 4

Indep. (SC) 15 8 4 3 1 13 7

Kimberley 13 8 3 4 1 12 6

Racing 13 8 4 1 3 9 7

Círculo 13 8 4 1 3 12 11

El Porvenir 11 9 3 2 4 7 9

Argentinos 10 8 3 1 4 9 11

De la Riestra 7 8 2 1 5 12 17

El León 7 9 1 4 4 9 14

Ferro 6 8 1 3 4 3 9