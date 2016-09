Nueve equipos aspiran a quedar en el primer lugar

Los resultados de la 17ma. fecha de la Unión Regional Deportiva, jugada parcialmente el sábado pasado, dejaron a nueve equipos con posibilidades de buscar el primer puesto de la tabla general, que otorgará un lugar en la final de la temporada y una plaza en el Federal C.

Además, hay lucha por ubicarse entre los cuatro primeros de cada zona, los que se clasificarán para la parte eliminatoria del campeonato.

Hoy, habrá un partido importante en la puja por las principales posiciones. Se jugará Sarmiento vs. Atlético Ayacucho, en el clásico de la vecina ciudad, desde las 20.30 en el estadio Barbieri.

El panorama de lo ocurrido en los partidos del sábado es el siguiente:

VELENSE 1

Ignacio Inza, Ezequiel Saracho, Braian Ramil, Franco Ramírez, Leandro Narciandi, Franco Della Nina, Tomás Inza, Leonel García, Mauro Ruiz Sánchez, Martín Maineri y Lucas Zabala. DT: Nazareno Rebollo.

FERROCARRIL SUD 0

Alejandro Rodrigo, Emiliano Aranda, Maximiliano Fernández, Francisco Villanueva, Matías Southwell, Marcos Aberastegui, Germán Paz, Luciano Sequeira, Franco Reynoso, Gonzalo Franco y Gonzalo Herrera. DT: Oscar López.

Cancha: Velense. Arbitro: Maximiliano Moreno. Gol: Zabala (V). Cambios: en Velense: Kevin Fernández por T. Inza, Luis Ullúa por Ramírez y Juan Rifé por Ruiz Sánchez. En Ferrocarril Sud: Nicolás Auce por Franco, Gustavo Ruiz por Villanueva y Martín Pradal por Reynoso.

SAN JOSE 1

Relli Tifner, Facundo Solimanto, Agustín Curcio, Leandro Castillo, Lautaro Llano, Franco Lunghi, Leonardo Lisi, Joaquín Lunghi, Alejo Solimanto, Juan C. Jaureguiberry y Facundo Llano. DT: Jorge Solimanto.

LOMA NEGRA 0

Cristian Bucci, Emiliano Baier, César Gómez, Oscar Ramírez, Matías Bramajo, Emiliano Moreira, Joaquín Elia, Eduardo Silva, Luciano Miranda, Gonzalo Alvarez y Nicasio Elia. DT: Javier Sarmiento.

Cancha: Gimnasia y Esgrima. Arbitro: Franco Torres. Gol: A. Solimanto (SJ). Cambios: en San José: Jorge Martínez por Castillo, Jerónimo Egizi por F. Llano y Pedro Goñi por J. Lunghi. En Loma Negra: Maximiliano Correa por Bramajo, Lucas Del Carlo por Moreira y Luciano Gerez por Gómez. Expulsado: L. Llano (SJ).

SANTAMARINA 1

Lautaro Piñero, Jeremías Llanos, Lucas Sánchez, Julián Palmieri, Julián Márquez, Joaquín Thomas, Mateo Favre, Matías Kabalín, Nicolás Zabala, Enzo Galabert y Franco Martínez. DT: Silvio Río.

DEFENSORES DEL CERRO 3

Martín Pogorzelski, Jorge Gorozo, Carlos R. Carabajal, Franco Salinas, Diego Rodríguez, Franco Murrone, Lucas Ruarte, Leandro González, Diego Barrios Suárez, Enzo Gómez y Gonzalo Moreno. DT: Luis Ruarte.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Rodrigo Alvarez. Goles: Zabala (S); Barrios Suárez, Moreno y Bardelli (DdC). Cambios: en Santamarina: Alejo Laurenz por Favre, Agustín Mazzola por Márquez y Nahuel Arramón por Martínez. En Defensores del Cerro: Emilio Peralta por Salinas y Marcelo Bardelli por González.

DEF. DE AYACUCHO 0

Agustín Tormo, Alan Lezcano, Bruno Arca, José Ullua, Ezequiel Ramírez, Andrés Santillán, Martín Scerbo, Santiago Ismael, Juan P. Etcheverry, Mariano Broggi y Fabián Rodríguez. DT: Marcos Torres.

INDEPENDIENTE 1

Hugo Quintas, Laureano Pereyra, Gerardo Krüger, Braian Montero, Rodrigo Baquero, Martín Camio, Nicolás Gorosito, Camilo Fernández, Federico Avila, Manuel Valle y Sebastián González. DT: Juan Constantin.

Cancha: estadio Barbieri. Arbitro: Lucas Gualdieri. Gol: Avila (I). Cambios: en Defensores: Juan Tortorella por Santillán y Pablo Liuzzi por Rodríguez. En Independiente: Mateo Isely por Valle y Tomás Bargas por González.

EXCURSIONISTAS 0

Martín Gonnet, Santiago Fuentes, Agustín Ferreyra, Manuel Aguirre, Leandro López, Agustín Aguirre, Federico López, Franco Verga, Julián García, Agustín Aguirre y Ramiro Arteagaveytía. DT: Juan L. Moreno.

GRUPO UNIVERSITARIO 1

Ramiro Viera, Agustín Lucio, Leonardo Puggioni, Juan Rubio, Rodrigo Pérez, Raúl Grondona, Ezequiel García, Maximiliano Corrado, Bernardo Deliso, Carlos Urrutia y Lautaro Echeverría. DT: Sergio Toth.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Sebastián Quinteros. Gol: Deliso (GU). Cambios: en Excursionistas: Joaquín Hernández por A. Aguirre -número 10-, Sebastián Donvito por López y Juan Gamalero por Arteagaveytía. En Grupo Universitario: Kevin Milan Romero por Echeverría, José Catalán por Pérez y Héctor Andrade por Deliso. Expulsado: Puggioni (GU).

VILLA AGUIRRE 1

Ignacio Triviño, Santiago Beltrán, Juan M. Galbán, Emiliano Cadona, Agustín Olaechea, Walter Bonachina, Federico Albert, Emanuel Heredia, Lucas Porta, Leandro Casco y Rodrigo Quintas. DT: Mauricio Roldán.

UNICEN 2

Ariel Pérez, Víctor Conqueiro, Julio Angelieri, Lucas Ajuria, Mariano Larragneguy, Martín Rivarola, Juan Kwist, Gonzalo Fernández, Damián Salas, Gastón Morales y Esteban Bonarrigo. DT: Walter Cantero.

Cancha: La Movediza. Arbitro: Víctor González. Goles: Galavert (VA); Salas y Bonarrigo (U). Cambios: en Villa Aguirre: Jorge Weimann por Bonachina, Emilio Galavert por Olaechea y Esteban Gallego por Beltrán. En Unicén: Facundo Leiva por Morales, Agustín Coldeira por Salas y Lautaro Palma por Kwist.

UNION Y PROGRESO 1

Nicolás Giaconi, Diego Guerendiain, Gastón Caballero, Ezequiel Jaca, Gustavo Arozarena, Sebastián Cumar, Martín Luque, Nicolás Manga, Edgar Cumar, Ignacio Chifflet y Mauro Rossi. DT: Luciano Bustos.

ALUMNI 1

Enzo Padín, Emiliano Ojeda, Jonathan Argüello, Emanuel Arias, Oscar Sosa, Ariel Cancina, Patricio Urreta, Eric Reyes, Raúl Daher, Adrián Arias y Tomás Díaz. DT: Jorge Illia.

Cancha: Ferrocarril Sud. Arbitro: Diego Albo. Goles: Chifflet (UyP); Díaz (A). Cambios: en Unión y Progreso: Juan Rossi por S. Cumar, Franco Rossi por M. Rossi y Ricardo Sosa por Chifflet. En Alumni: Emiliano Goitea por Daher, Lucas Correa por E Arias y Maximiliano Fernández por A. Arias.

ARGENTINO 3

Gabriel Arista, Darío Larrea, Nicolás Chazarreta, Héctor Morello, Juan Gamaleri, Federico Morales, Rafael Rimolí, Juan P. Villar, Nicolás Binderup, Franco Madrid y Juan C. Riganti. DT: Oscar D’Annunzio.

GIMNASIA Y ESGRIMA 1

Gonzalo Nuñez, Juan M. Flores, Javier Funes, Santiago Matínez Castelli, Sebastián Belsito, Dardo Anechini, Francisco Torres, Emanuel Corrado, Matías Yosia, Juan C. Mouhapé y Gonzalo Fernández. DT: Claudio Danderfer.

Cancha: Ferroviarios. Arbitro: Horacio Mandagarán. Goles: Madrid, Riganti y Nahuel Britos (A); Torres (GyE). Expulsado: Anechini (GyE).

JUARENSE 5

Gastón González, Martín Vidal, Roberto Milano, Fabricio Severo, Jesús Madrid, Facundo Berón, Marcos Conni, Franco Zapata, Luciano Silva, Germán González y Gerónimo Montero. DT: Sergio Rulé.

JUVENTUD AGRARIA 0

Nicolás Andrades, Oscar Echenique, Kevin Loustanau, Juan Lazarte, Matías Salerno, Manuel Alcetegaray, Diego Edén, Leonardo Rabaynera, César Hernández, Juan Coria y Luciano Vela. DT: Maximiliano Rattiguen.

Cancha: Juarense. Arbitro: Marcos Palavecino. Goles: Milano, Silva -3- y Conni (J). Cambios: en Juarense: Nicolás Borri por Severo, Nicolás Tolosa por Zapata y Nicolás Robledo por Germán González. En Agraria: Gabriel Caramp por Coria. Expulsados: Vidal (J) y Rabaynera (JA).

La próxima

Por la 18va. fecha, jugarán Juventud Agraria vs. Argentino, Defensores del Cerro vs. Juarense, Alumni vs. Ferro, Loma Negra vs. Botafogo, Grupo vs. San José, Independiente vs. Excursionistas, Atlético Ayacucho vs. Def. de Ayacucho, Estrada vs. Sarmiento, Gimnasia vs. Villa Aguirre y Santamarina vs. Velense. Quedarán libres Unión y Unicén, que en categorías menores tendrán como rivales a Deportivo Tandil e Independiente Rojo respectivamente.