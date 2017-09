Nicolás Rusconi: “Vamos a llegar muy bien al debut”

Luego de alcanzar el cuadrangular final y quedar en las puertas del ascenso en la temporada 2016/17, Independiente prepara una nueva participación en el Provincial de Clubes de básquetbol.

Su estreno será el viernes en Villa Italia, cuando visite a Unión y Progreso por la primera fecha de la zona Sur.

Por tercera campaña consecutiva, los rojinegros contarán con la dirección técnica de Nicolás Rusconi, quien dialogó con El Eco de Tandil respecto a sus expectativas.

“Esta vez se dio que todos nuestros jugadores, salvo Leandro Mateo, estudian o trabajan. Vamos ubicando los entrenamientos como podemos. A pesar de que nos hubiese faltado una semana más de trabajo, vamos a llegar muy bien al debut. Es un plantel con jugadores que vienen jugando juntos hace mucho, y hace unos días incorporamos a “Juani” (Mateo), que es quien más debe amoldarse a la estructura”, comenzó explicando el entrenador.

-El plantel es muy parecido al del inicio de la temporada pasada, con Dilascio en lugar de Silveyra y la llegada de “Juani” Mateo.

-Claro, y es una ventaja muy importante sobre todo a la hora de incorporar conceptos, ya sea ofensivos o defensivos. Venimos de hacer una buena campaña y con los dirigentes decidimos mantener buena parte del equipo. Hemos venido trabajando con el preparador físico Facundo Prioletto, y los últimos días los tomaremos para incorporar reglas, tanto ofensivas como defensivas.

-Con el agregado de que Dilascio y “Juani” Mateo, los refuerzos, son viejos conocidos para casi todos.

-Exacto. Esta es mi tercera temporada al frente del equipo en el Provincial, y creo que de la primera a la segunda mejoramos el grupo, si llegamos al cuadrangular final fue porque tenemos un grupo bárbaro. Tanto Santiago como “Juani” encajan perfecto en este grupo.

-La temporada pasada se palpó una diferencia considerable entre el nivel de los titulares y el de los suplentes. ¿Puede achicarse esa brecha?

-Es lo que venimos buscando. La idea es que los chicos que vienen “desde atrás” puedan acercarse al nivel de los titulares. Hay mucha diferencia de trayectoria entre algunos y los más chicos; y de edad, de hasta 15 años. Buscamos que los jóvenes tengan más protagonismo y aporten más de lo que vienen aportando. También tenemos juveniles que vienen surgiendo, pidiendo pista, lo han demostrado en la Liga Junior y en el torneo de Olavarría.

-El año pasado quien más ingresaba era Federico San Martín. ¿Puede esperarse minutos de juveniles como Francisco Saucedo, Agustín Altamirano y Alvaro Yarza?

-Seguro. También Valentín Aguirre y Gastón Di Salvo. Federico se lo ha ganado, quedó un poco relegado por una lesión, pero ya está bien, está entrenando con el equipo y tengo mucha confianza en él. En general, los juveniles vienen trabajando muy bien, estamos muy contentos con ellos.

-Podría ser importante su inclusión para que los titulares lleguen “frescos” al cierre de cada juego.

-Claro. En el plantel tenemos una competencia sana, todos pelean por un puesto. Obviamente, hay jugadores con cierta trayectoria, que por algo los vamos a buscar, son los que toman las decisiones más importantes.

-¿Avizorás algún favorito para el clásico del viernes?

-No. Es la primera fecha y los dos equipos nos iremos acomodando con el correr de las fechas. Somos parejos, Unión ha formado un equipo largo, después de mucho tiempo ha incorporado cuatro o cinco jugadores muy importantes. Están en plena construcción, no es fácil armar un equipo tan rápido. Creo que será un lindo partido, con mucha emoción, ojalá se pueda jugar bien, algo que suele no pasar. El que esté mejor esa noche, más frío, y sea capaz de hacer las cosas correctamente se va a llevar el juego.

-¿Costó meter nuevamente la cabeza en el Provincial luego de haber “coqueteado” con el Torneo Federal?

-Particularmente, no haber ascendido por siete tantos, después de tener una noche fatídica contra Independiente de Zárate, fue muy doloroso. Tuve la esperanza de que seamos invitados por mérito deportivo, como venía pasando los últimos años. Los dirigentes me habían manifestado que no sería fácil jugar el Federal por una cuestión económica, pero yo no perdía las esperanzas. Material teníamos para afrontarlo, si hubiese llegado la invitación formal me parece que algún esfuerzo se podría haber hecho. Se esperó un tiempo prudencial, hasta que se fue conociendo la noticia y traté de sacarme la idea de la cabeza. También los jugadores estaban entusiasmados.

-Es prematuro hablar de ascenso, pero es lógico que quieren revancha.

-Seguro. Yo nunca voy a mencionar la palabra “ascenso” como objetivo antes de que empiece un torneo. En el básquetbol nada está dicho de antemano, ha habido equipos muy humildes peleando por ascender. El torneo se va desarrollando y son un montón los factores que te llevan a ese lugar. Queremos ser competitivos, considero que hay más candidatos que en la temporada pasada. De hecho, en la zona Sur no habrá ningún equipo accesible como solía pasar otras veces. Los cuatro rivales que vamos a enfrentar están muy bien armados.

-¿Qué lectura hiciste sobre ellos?

-Estrella de Bahía Blanca es un equipo que este año está haciendo su debut en la primera de su ciudad. Tiene una localía tremenda y juega muy bien. Racing de Olavarría mantuvo su base y también realizó incorporaciones, será muy duro. Unión también sumó refuerzos y será muy competitivo. Y Sarmiento de Coronel Suárez cuenta con jugadores que están juntos hace muchísimo tiempo, y su localía es muy fuerte. Además, creo que nuestro interzonal es el más duro comparado con los que les tocó a los otros equipos de la zona Sur. Gimnasia de Pergamino contrató cinco jugadores que provienen de categorías superiores y va decididamente por el ascenso.