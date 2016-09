Newell’s rescató un punto ante Sarmiento

Newell’s Old Boys de Rosario empató anoche 1-1 ante Sarmiento, en Junín, en la continuidad de la tercera fecha, y se mantuvo en la punta del torneo de fútbol de Primera División, aunque ahora junto con San Lorenzo, Independiente, Unión y Colón, estos dos últimos de Santa Fe. El gol del conjunto visitante lo marcó el delantero Ignacio Scocco (44m. PT) y el tanto del equipo local lo anotó el volante Jonathan Santana (7m. ST).

Newell’s, con el empate, llegó a 7 puntos, igual que San Lorenzo, Independiente, Unión y Colón de Santa Fe; mientras que Sarmiento alcanzó las 4 unidades. Los primeros 45 minutos tuvieron un desarrollo discreto, con un Sarmiento un poco más ambicioso, aunque sin ideas para quebrar a la defensa de Newell’s.

El conjunto de Gabrfiel Schurrer, con un 4-2-3-1, tuvo a un Gonzalo Di Renzo movedizo, pero el ex Lanús no contó con ningún socio en la ofensiva, más allá de alguna que otra aparición de Santana, la figura de la cancha. En tanto, el equipo de Diego Osella, con un 4-3-3, se paró para jugar de contraataque, prácticamente no llegó al arco rival, hasta que apareció Scocco, a los 44 minutos, y puso el 1-0.

El segundo tiempo no fue muy diferente al primero, aunque en su primera llegada Sarmiento alcanzó el empate con un remate de Santana de larga distancia que se desvió en Domínguez, a los 7 minutos. El 1-1 se ajustó más a la realidad.

El equipo juninense tuvo el segundo con un disparo de Walter Busse, a los 17m., que exigió a Luciano Pocrjnic y con un tiro libre de Hamilton Pereira, a los 34m. Sobre la hora, Newel’s contó con su chance, también con un tiro libre de Scocco, que fue resuelto por Julio Chiarini. Así entre la urgencia de uno, Sarmiento, y el conformismo del otro, Newell’s, transcurrieron los minutos finales y el resultado no se modificó.

SINTESIS

SARMIENTO 1

Julio Chiarini; Alexis Niz, Francisco Dutari, Nicolás Bianchi Arce y Guillermo Cosaro; Hamilton Pereira y Jonathan Santana; Gonzalo Di Renzo, Walter Busse y Kevin Mercado; Leandro Díaz. DT: Gabriel Schurrer.

NEWELL’S 1

Luciano Pocrjnic; Luis Advíncula, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Germán Voboril; Joel Amoroso, Diego Mateo y Facundo

Quignón; Ignacio Scocco, Mauro Matos y Maximiliano Rodríguez; DT: Diego Osella.

Cancha: Eva Perón (Junín). Arbitro: Germán Delfino. Goles: PT: 44′ Scocco (NOB). ST: 7′ Santana (S). Cambios: Eugenio Isnaldo por Matos (NOB); Sebastián Prediger por Mateo (NOB), Bruno Vides por Di Renzo (S); Mauro Formica por Amoroso (NOB); Patricio Vidal por Santana (S); Héctor Cuevas por Díaz (S).