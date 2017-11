Messi seguirá ligado a Barcelona hasta 2021

El astro Lionel Messi firmó ayer un nuevo contrato con Barcelona, de España, que lo liga a la entidad catalana hasta el 30 de junio 2021, fijándose una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, según lo informa la página oficial del club.

Messi suma 14 temporadas en Barcelona (llegará a las 17 al culminar esta nueva unión contractual) tras haber arribado al club en 2000, con sólo 13 años, procedente de las divisiones inferiores de Newell ‘s Old Boys.

El rosarino fue progresando de frenética manera por todas las categorías de La Masía y, antes de llegar al primer equipo, pasó por el Infantil A, el Cadete B, el Cadete A, Juvenil A, el Barça C y el Barça B.

Con sólo 16 años, en 2004, debutó en un amistoso ante Porto de Portugal, aunque fue la temporada siguiente cuando llegó su debut oficial, en Montjuïc y contra Espanyol, con sólo 17 años.

A partir de aquí, la trayectoria de Messi continuó creciendo cada vez más logrando más protagonismo en el primer equipo con el paso de las temporadas, hasta convertirse en el mejor futbolista de la historia.

No hay prácticamente ningún registro, premio o título que no haya conquistado Messi. El crack azulgrana ha ganado nada menos que ocho Ligas, cuatro Ligas de Campeones, cinco Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. En total, 30 títulos, igualado con Andrés Iniesta como el jugador con más títulos de la historia del club.

Además, en cuanto a premios individuales, suma cinco Balones de Oro, cuatro como máximo anotados de la liga, cuatro Botines de Oro -el último recibido el viernes de manos de su compañero y amigo Luis Suárez- entre otros.

Con la camiseta de Barcelona, Messi anotó 523 goles en 602 partidos y es el máximo goleador de la historia del club, como también de la historia de la Liga española.

Victoria de Real Madrid

Real Madrid derrotó ayer por 3-2 como local a Málaga en uno de los partidos de la 13ra. fecha de la liga española. Además, Atlético de Madrid goleó por 5-0 en su visita a Levante. Los otros resultados de ayer fueron: Alavés 1-Eibar 2 y Betis 2-Girona 2. El líder Barcelona visitará hoy a Valencia. También jugarán Villarreal-Sevilla, Real Sociedad-Las Palmas y La Coruña-Athletic de Bilbao.