Mesa y Cicopiedi, listos para la velada del sábado

El sábado, en el polideportivo de la sociedad de fomento Unión y Progreso, se presentarán los tandilenses Marcelo Mesa y Leonardo Cicopiedi en el marco de un festival boxístico que incluirá nueve combates.

En la pelea de fondo, “Mago” Mesa (7-3-1) enfrentará a Pablo “El Pitbull” Rodríguez (16-7-0), púgil oriundo de Zárate. Será a seis rounds, en la categoría superligero.

El semifondo estará a cargo de “El Principiante” Cicopiedi (4-2-3), quien sostendrá la revancha con el olavarriense Roberto Mato (3-4-3), con quien empató el 20 de mayo, también en el reducto de Villa Italia. Dicho pleito será a 4 vueltas, en la divisional supergallo.

Siete amateurs

Como preliminares de las peleas de Mesa y Cicopiedi, habrá siete combates de orden amateur, con el siguiente cronograma:

-Nelson Devesa (Tandil) vs. Lucas Bastida (Mar del Plata).

-Alexis Argüello (Tandil) vs. Tomás Chiquichano (Mar del Plata).

-Cristian González Utello (Tandil) vs. Elías Carracedo (Tres Arroyos).

-Sol Palavecino (Tandil) vs. Tamara Molina (Tres Arroyos).

-Isaías Ferrando (Tandil) vs. Luciano Alvarez (Tandil).

-Rodrigo Sáenz (Tandil) vs. Axel Córdoba (Tandil).

-Esteban Aquino (Tandil) vs. Facundo Farías (Olavarría).

Pesaje, mañana

La ceremonia de pesaje de ambos combates profesionales se desarrollará mañana por la tarde en el hotel El Pasajero.

Las entradas, hoy y mañana, pueden adquirirse en la Sociedad de Fomento Moreno y Arana (Uriburu 1549), de 19 a 21. Las generales tienen un costo de 100 pesos, la platea cuesta 200 y el ring side, 300.