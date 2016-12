Merino y Ramil hacen su balance de lo que dejó ‘16

El padel local ha sostenido en 2016 el crecimiento que viene experimentando desde hace unos años.

La tendencia se ve reflejada en el alquiler de las canchas, la cantidad de jugadores en cada torneo y el desarrollo de la escuelita de menores, entre otros aspectos.

En dicha evolución, ha jugado un papel preponderante la fundación, en 2012, de la Asociación de Padel de Tandil.

Emilio Merino, presidente de dicha entidad, y Fabián Ramil, vice, desarrollaron junto a El Eco de Tandil un balance del año que atraviesa sus últimos días:

-¿Qué dejó puntualmente 2016 tras varios años de continuo crecimiento en el padel?

Merino: -Seguimos con la línea de crecimiento, estamos bastante afianzados en cuanto al calendario interno. A nivel provincial, estamos cada vez mejor.

Ramil: -Fue prolongar lo que veníamos haciendo durante los tres años anteriores. El crecimiento lo notamos en distintos aspectos, como en la cantidad de jugadores que se anotan en cada torneo y el hecho de que hace poco abrió otro complejo.

-Esta vez parece ser un crecimiento sostenido, luego de que en los 90’ el padel fuera furor pero sólo de forma efímera.

Ramil: -Claro, no sabés cuánto va a durar. Pero esta vez, también el crecimiento está siendo fuera de la ciudad, incluso en otras provincias.

Merino: -Esta globalización hace que la actividad se mantenga vigente y el padel pasó a ser un deporte primario, ya no sólo es una actividad. Hay chicos y gente grande que lo toma como deporte, eso hace que la disciplina se siga afianzando y continúe creciendo. Si la estructura es buena, la gente se entusiasma y trata de acompañar dentro de sus posibilidades. En el caso de nuestra asociación, en el comienzo el crecimiento se notó mucho porque arrancamos con nada, ahora haciendo algunos retoques seguimos avanzando. El tema es estar siempre firmes desde las bases, algo que hemos logrado.

-¿Hay un incremento general, ya sea en alquiler de canchas, jugadores que toman clases, cantidad de inscriptos en los torneos, la escuelita?

Ramil: -En los turnos que la gente saca el crecimiento se nota, como también en el trabajo que tienen los profesores.

Merino: -El crecimiento es continuo, hoy todo el mundo entrena, todos los profesores tienen trabajo. La escuelita tiene ya unos cuatro años de existencia, después de que en Tandil no existiera una por quince años. También se ha ido evolucionando, terminamos el año con sesenta chicos, y más de veinte de ellos salen a competir a otras ciudades.

-¿Es justificable que haya un complejo nuevo?

Ramil: -Sí, era necesario. Que haya canchas nuevas habla del desarrollo del deporte en la ciudad, es una satisfacción personal para quienes formamos parte de la Asociación. El objetivo nuestro es que la competencia se agrande.

Merino: -No sólo en lo vinculado a la competencia, también es importante lograr que más gente practique la actividad, ya sea en lo recreativo o en lo competitivo. Lo importante es que haya lugar para todos aquéllos que quieren practicar este deporte. Después, tenés los que buscan solamente jugar un turno y quienes se lo toman más en serio y buscan un calendario de competencia.

-Este año llegó el blindex y la alfombra a Tandil. ¿Con qué suceso?

Ramil: -Como toda novedad, al principio todos quieren probar. Después, tenés a los que les gusta y a los que no. Es un avance grande porque cuando vas a competir afuera te encontrás con esas condiciones y si no estás acostumbrado lo pagás. Hay que valorar que antes pensar en una cancha de blindex era una locura, y hoy la ciudad tiene tres.

Merino: -Yo creo que ha sido un gran salto de calidad. Después, cada jugador por su estilo se sentirá mejor en determinada cancha. Pero a nivel asociación es un avance porque te da mucha variabilidad a la hora de jugar, en un mismo torneo te encontrás con tres o cuatro canchas distintas. La necesidad de adaptarte te hace crecer como jugador.

-¿El jugador de afuera se va conforme cuando viene a competir en Tandil?

Ramil: -Sí, totalmente. Se va muy contento por cómo se lo trata, por el orden que tenemos en la organización de los torneos.

Merino: -Yo, este año, tuve la oportunidad de jugar el circuito de otra ciudad y saliendo de Tandil valoré la estructura que hemos generado desde nuestra Asociación. A veces te mareás y no te das cuenta.

-¿Fue un año record en cuanto a cantidad de inscriptos en los torneos?

Merino: -Creo que sí, que ha sido el año de más inscriptos, tuvimos un total de alrededor de 400. La evolución de la competencia te demanda abrir categorías nuevas, de hecho el año próximo crearemos tercera para caballeros, y quinta de damas.

-¿Los objetivos de la escuelita para este año se cumplieron?

Merino: -Sí, el crecimiento que ha tenido es notable. Tenemos sesenta chicos, pero no todos son de competencia, entonces nos planteamos seguir trabajando en mejorarlos para que puedan competir. Los jugadores son de entre 6 y 20 años, la última categoría del padel menor es sub 23. Desde el año que viene buscaremos que los chicos de competencia tengan su entrenamiento adecuado. Cambiaremos el formato, por un lado tendremos la parte participativa, y por otro los que apuntan más a la competencia.

-¿Desde lo dirigencial se sienten respaldados?

Ramil: -Sí, hay gente que tiene ganas de sumarse. Nosotros, si bien somos pocos, nos hemos hecho fuertes para seguir con todo esto. No es fácil, hay gente que al principio está y después, por motivos personales, no sigue.

Merino: -La responsabilidad es grande, y cuando te vas desarrollando en distintas cuestiones aparecen cosas buenas y malas. Eso hace que tengamos que hacernos fuertes, la dirigencia no es para cualquiera. Pero sí cualquiera puede colaborar, siempre estamos abiertos a que la gente se sume, y somos agradecidos con quienes lo hacen.

-¿Qué esperan para 2017?

Ramil: -La idea es mantener lo que venimos haciendo y seguir creciendo. Está la posibilidad de organizar el Nacional de menores, que se disputará en agosto o septiembre. Y también nos ofrecieron la Copa de Campeones, un torneo similar a un Provincial en el sentido de que juegan todas las categorías. Habrá que evaluarlo, sobre todo ver si las canchas que tendremos disponibles son suficientes.

Merino: -Nunca vemos un techo. Somos una asociación nueva y hemos logrado muchas cosas, como también nos quedan muchas otras por conseguir, por ejemplo completar la grilla de categorías.