Mastrángelo, el árbitro de All Boys-Santamarina

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido en el que Santamarina visitará a All Boys, el sábado a partir de las 15.30, por la tercera fecha de la B Nacional.

El aurinegro buscará mantenerse en la senda victoriosa luego de sumar de a tres el domingo ante Guillermo Brown de Puerto Madryn (2-0 en el estadio San Martín).

El siguiente es el cronograma completo de la jornada, que se disputará entre sábado y lunes, con los correspondientes arbitrajes:

Sábado

13.35: San Martín de Tucumán vs. Chacarita, Ariel Penel.

15: Brown de Adrogué vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Diego Ceballos.

15.30: Almagro vs. Boca Unidos de Corrientes, Mario Ejarque.

15.30: All Boys vs. Santamarina, Hernán Mastrángelo.

15.30: Villa Dálmine vs. Gimnasia de Jujuy, Nelson Sosa.

17.05: Douglas Haig de Pergamino vs. Nueva Chicago, Luis Alvarez.

17.40: Ferro Carril Oeste vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Pedro Argañaraz.

Domingo

16: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Flandria, Paulo Vigliano.

16: Atlético Paraná vs. Los Andes, Mariano González.

17: Crucero del Norte de Posadas vs. Instituto de Córdoba, Bruno Bocca.

Lunes

15.30: Estudiantes de San Luis vs. Argentinos Juniors, Alejandro Castro.

Ganó Argentinos

El lunes, en el cierre de la segunda fecha, Argentinos Juniors derrotó como local a Crucero del Norte de Posadas por 1-0. El gol fue anotado por Braian Romero.

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Villa Dálmine 6 2 2 0 0 6 0

Ferro 6 2 2 0 0 7 4

Brown (A) 6 2 2 0 0 3 0

Nueva Chicago 4 2 1 1 0 4 3

Argentinos 4 2 1 1 0 3 2

Flandria 3 2 1 0 1 2 1

Estudiantes (SL) 3 2 1 0 1 2 2

Santamarina 3 2 1 0 1 2 2

Los Andes 3 2 1 0 1 1 1

Boca Unidos 3 2 1 0 1 2 3

Brown (PM) 3 2 1 0 1 1 2

San Martín (T) 2 2 0 2 0 3 3

Instituto 2 2 0 2 0 2 2

Almagro 1 1 0 1 0 1 1

Chacarita 1 1 0 1 0 1 1

C. Córdoba 1 2 0 1 1 4 5

Crucero 1 2 0 1 1 2 3

All Boys 1 2 0 1 1 1 2

Douglas Haig 1 2 0 1 1 1 2

Gimnasia (J) 1 2 0 1 1 1 2

Ind. Rivadavia 1 2 0 1 1 1 2

Atl. Paraná 1 2 0 1 1 1 3

Juv. Unida (G) 1 2 0 1 1 1 6