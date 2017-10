Mar del Plata se mide en un amistoso con Los Pumitas

El seleccionado Mayor de Mar del Plata tendrá hoy su primer partido amistoso de cara a su participación en la zona Ascenso del Campeonato Argentino. Y lo hará con un duelo muy exigente, ya que enfrente estará el preseleccionado argentino Sub 20, que se prepara para el Mundial Juvenil del año próximo, y para ello realiza esta semana una concentración en Mar del Plata.

El seleccionado tiene en su plantel a los tandilenses Mateo Belaunzarán y Braian Zar, y seguramente probará varias formaciones en los cuatro tiempos de 30 minutos cada uno que tendrá el partido.

Desde hace varias semanas que el plantel se encuentra entrenando a las órdenes del cuerpo técnico integrado por Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra y Guido Román, buscando la puesta a punto para el debut en el Argentino, que será el 4 de noviembre, en Paraná, ante Entre Ríos. Una semana después visitará en Montevideo a Uruguay XV, luego tendrá dos compromisos como local, el 18 de noviembre, ante Sur, y el 25, ante Nordeste, para finalizar en Santa Fe, el 2 de diciembre, ante el seleccionado local.

Más allá de lograr el objetivo buscado desde hace años de volver a la zona Campeonato, esta podría ser la última participación de la Urmdp en el Campeonato Argentino, ya que fue suspendido por tiempo indefinido por una resolución de la UAR. Esta medida se venía estudiando desde el año pasado, debido a las complicaciones para sostener un torneo difícil de sostener desde lo comercial y al que los jugadores llegan saturados y al límite con sus físicos después de una temporada extenuante en sus clubes. De todas maneras, la oposición de uniones importantes como las de Tucumán y Córdoba, hace que el torneo mantenga alguna chance de reflotarse en el futuro.

Para este partido, el cuerpo técnico citó a 31 jugadores. El plantel estará integrado por Lucas Gasparri, Leandro Pizzolo, Iván Ballesteros, Federico Tehaux (Sporting), Sebastián Hernando, Guido Bertozzi, Tomás Sestelo, Facundo Raiteri, Juan Montone, Tao Romero, Rodrigo Iza, Tomás Catuogno, Leonardo Sestelo, Franco Catuogno, Pedro Hernández (Mar del Plata Club), Francisco Paklayan, Mariano Puglia, Emanuel Contino, Juan Elvira, Manuel Riego (San Ignacio), Franco Rodríguez Reinoso, Federico De Leonardis, Nicolás Blanco, Juan Parodi, José Estévez, Francisco Carricart (Universitario), Mateo Belauzarán, Braian Zar (Los Cardos), Diego Jiménez, Héctor Sandullo, Gaspar Jecklen (Comercial), Bautista Carman (Campo de Pato).

Por su parte, el plantel de jugadores Sub 20 que realiza su concentración en Mar del Plata está conformado por los siguientes jugadores: Rodrigo Martínez (Los Tordos), Agustín Milet (Santiago Lawn Tennis), Iván Nemer (Sporting), Martín Santiago (Los Tordos), Nicolás Juárez Haro (Los Tarcos), Alejandro Luna (Olivos), Agustín Mansilla (Universitario), Mayco Vivas (Atl. del Rosario), Nicolás Walker (Curupaytí), Juan Cruz Kees (Curne), Salvador Ochoa (CASI), Lucas Bur (Jockey Club), Nicanor Minoldo (Jockey Club de Rosario), Joaquín de la Vega (Newman), Rodrigo Fernández Criado (Sporting), Juan Ignacio Molina (Unión del Sur), Luciano Gutiérrez (CPBM), Santiago Grondona (Champagnat), Ignacio Gandini (Duendes), Federico Parnas (Old Lions), Juan Bautista Pedemonte (Santiago Lawn Tennis), Manuel Nogués (Atl. del Rosario), Simón Bollo (Estudiantes de Paraná), Gonzalo García (Natación y Gimnasia), Joaquín de la Vega (Hindú), Alejandro Torres (Universitario de Tucumán), Mateo Carreras (Los Tarcos), Santiago Chocobares (Duendes), Facundo Ferrario (Jockey de Rosario), Rodrigo Isgro (Mendoza Rugby), Santiago Gilligan (Liceo Naval), Juan Rosas Paz (Estudiantes de Paraná), Francisco Liotta (Curne), Juan Pablo Castro (San Juan RC), Joaquín Brogliatti (Duendes), y Pablo Avellaneda (Tucumán Rugby).

El programa:

Menores de 15:

12: Los 50 vs. Sporting B

Mar del Plata vs. Los Cardos A

Miramar vs. Unión del Sur

Náutico vs. Gnomos

San Ignacio vs. Sporting A

Universitario A vs. Pueyrredón

Villa Gesell vs. Necochea

Menores de 16:

13.30: Los 50 vs. Sporting B

Biguá vs. Universitario B

Mar del Plata vs. Los Cardos A

Pueyrredón vs. Universitario A

San Ignacio vs. Sporting A

Menores de 17:

14.30: Uncas vs. Mar del Plata

15: Los 50 vs. Camarone

Biguá vs. Campo de Pato

Comercial vs. Sporting

Pampas vs. Náutico

Pueyrredón vs. Tiro Federal

San Ignacio vs. Miramar

Universitario vs. Los Cardos

Villa Gesell vs. Unión del Sur

Menores de 19:

14: Los Cardos vs. San Ignacio

Universitario vs. Pueyrredón

Comercial vs. Mar del Plata

Copa Imágenes MDQ:

12.30:Sporting vs. Mar del Plata (final Intermedia)

16.30: Sporting vs. Mar del Plata (final Primera)

Amistoso:

14: Mar del Plata vs. Argentina Sub 20