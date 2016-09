Lupani será el árbitro de Santamarina-Ferro

El sábado, Santamarina volverá a presentarse ante su público, cuando desde las 15.30 reciba a Ferro Carril Oeste por la cuarta fecha de la B Nacional de fútbol. El cotejo se disputará en el estadio San Martín y tendrá como árbitro a Ignacio Lupani.

El conjunto aurinegro, dirigido por Mauricio Nosei, intentará mantenerse en la senda victoriosa luego de sumar de a tres el sábado en su visita a Floresta, donde batió a All Boys por 2-0.

Por su parte, los de Gustavo Coleoni buscarán volver a sumar luego de tropezar en Caballito ante Independiente Rivadavia de Mendoza (2-1).

En tanto, Andrés Merlos, árbitro de la Liga Tandilense de Fútbol, dirigirá en esta jornada el choque entre Argentinos Juniors y Douglas Haig de Pergamino, a disputarse en La Paternal, también el sábado.

La grilla

La cuarta jornada de la B Nacional se disputará entre el viernes y el sábado, dado que el martes se desarrollará la quinta, en la que Santamarina visitará a Almagro.

El siguiente es el programa de la fecha, con los respectivos arbitrajes:

Viernes

20.05: Chacarita Juniors vs. Crucero del Norte de Posadas, Ramiro López.

21.05: Los Andes vs. Brown de Adrogué, Alejandro Castro.

21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Atlético Paraná, Luis Lobo Medina.

Sábado

14.05: Nueva Chicago vs. Villa Dálmine (TV), Ariel Penel.

15: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, Mauro Gianinni.

15.30: Santamarina vs. Ferro Carril Oeste, Ignacio Lupani

15.30: Flandria vs. All Boys, Pablo Díaz.

16: Boca Unidos de Corrientes vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, José Sandoval.

17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Almagro, Pablo Dóvalo.

18: Instituto de Córdoba vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Saúl Laverni.

20.05: Argentinos Juniors vs. Douglas Haig de Pergamino, Andrés Merlos.