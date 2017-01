Los tandilenses cayeron en cuartos

Días pasados se desarrolló la edición 2017 del Seven Playero de Miramar, que tuvo presencia de equipos tandilenses. Estuvieron representados Los Cardos, con Limitación VII y Uncas, y ambos cayeron en los cuartos de final de la Copa de Oro. El combinado de jugadores verdes perdió por 24-7 ante Con tu hermana somos 8, un conjunto conformado por jugadores del seleccionado juvenil de Mar del Plata que terminaron consagrándose campeones. Los aurinegros, por su parte, perdieron con San Cirano por 14-10.

El equipo campeón, que en la final derrotó a San Cirano 12-7, estuvo integrado por Rodrigo Fernández Criado, Martín Orellano e Ivan Nemer (Sporting), Francisco Lavignolle, Franco Junco, Alberto Lorenzi, Iñaki Sanzano y Tomás Maturana ( Mar del Plata Club), Facundo Cordero (Regatas de Bella Vista), Nicolás Poccielo ( Liceo Naval) y Tomás Adoue (Miramar Rugby Club).

Estos fueron los resultados de cuartos de final:

Biguá 26 La Banda del Toro (Campo de Pato ) 12; Con tu hermana somos 8 25 Limitación VII 7; La Maldita (Biguá B) 22 vs. Hot Dog (Estudiantes de Olavarría) 0 y San Cirano 14 vs. Uncas 10. Semifinales: Biguá 7 vs. Con tu Hermana somos 8 10 y La Maldita 5 vs. San Cirano 12. Final: Con tu hermana somos 8 12 vs. San Cirano 7.