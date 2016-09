Los Cardos va a Comercial para un encuentro decisivo

Los dos triunfos consecutivos ante rivales con similares aspiraciones pusieron a Los Cardos ante la chance concreta de alcanzar una de las plazas para el Torneo del Interior A. Tras vences a los dos Universitario, en casa, los verdes sacaron una luz de ventaja en el quinto puesto, y hoy pueden consolidar esa posición si logran un resultado positivo ante Comercial, el rival que los sucede en la tabla de este Regional Pampeano A que disputará su 12da. fecha.

Desde las 15.30, con arbitraje de Matías Dramis, Los Cardos y Comercial afrontarán un partido decisivo. Un triunfo de los tandilenses los pondrá prácticamente en el TDI A, teniendo en cuenta que solo quedarán dos fechas por delante.

El equipo mostró en sus últimas dos presentaciones algunas de las virtudes que asomaron en las primeras fechas y que se fueron perdiendo con el correr del torneo. Esta tarde repetirá el equipo que superó con comodidad a Universitario de Bahía Blanca. Es decir que saldrán a la cancha Matías Errecart, Mateo Belaunzarán y Lucas Ercolano; Joaquín Burs y Patricio Fleba; Mateo Do Cobo, Pablo Roveda y Eduardo Cabana; Gastón Díaz Delfino y Sebastián Gastaldi; Sebastián Vázquez, Nicolás Redolatti, Marcos Guazzelli y Guillermo Edo; Martín Roveda. Como suplentes directos estarán Lázaro Ramírez, Lautaro Goñi, Axel Mauhourat, Nicolás Matti, Federico Mourrut y Braian Zar.

En el duelo de la primera ronda, hubo empate en Los Laureles, por lo que se espera que el choque de hoy tenga características similares en cuanto a la paridad de las acciones.



Los 50, a Villa Gesell

El equipo de La Rural enfrentará hoy un nuevo compromiso correspondiente al Regional Pampeano C. Le tocará viajar a Villa Gesell para medirse con el equipo local desde las 15.30, con arbitraje de Luciano Ponce. Mientras tanto, Uncas, el líder del torneo, visitará a Estudiantes de Olavarría.

EL PROGRAMA



Regional Pampeano A

Primera (15.30):

Comercial vs. Los Cardos (Matías Dramis)

Sporting vs. San Ignacio (Franco De Leonardis)

Mar del Plata vs. Universitario (Daniel Ayala)

Universitario BB vs. Sportiva (Federico Fioravanti)

Equipo Pts. J G E P

Sporting 47 11 10 0 1

Mar del Plata 44 11 9 0 2

Sportiva 30 11 6 1 4

San Ignacio 24 11 4 0 7

Los Cardos 20 11 3 2 6

Comercial 17 11 3 1 7

Universitario 14 11 3 0 8

Univ. BB 13 11 3 0 8

Intermedia (14):

Comercial vs. Los Cardos (Federico Gutiérrez)

Sporting vs. San Ignacio (José Terrado)

Mar del Plata vs. Universitario (Luciano Piovani)

Universitario BB vs. Sportiva (Joaquín Lobato)

Regional Pampeano B

15.15: Pueyrredón vs. Santa Rosa (Pablo Picolomini)

Regional Pampeano C

Villa Gesell vs. Los 50 (Luciano Ponce)

Remo vs. Cazadores (TA) (Diego Blando)

Uncas vs. Estudiantes (O) (Eduardo Villarreal)

Copa Imágenes MDQ

Menores de 19 (12.30):

Comercial vs. Biguá (J. Fernández)

Sporting vs. San Ignacio (N. Cosentino)

Mar del Plata vs. Universitario (R. Bibiloni)

Pueyrredón vs. Los Cardos (Dirige Pueyrredón)

Unión del Sur vs. Los 50 (D. Antl)

Plantel Superior:

12.30: Comercial vs. Los Cardos (Eduardo Avalos)

12.30: Sporting vs. San Ignacio (Luis Plaza)

15.30: Los 50 vs. Campo de Pato (Horacio Simón)

12.30: Mar del Plata vs. Universitario (Laureana Pappaterra)

14: Uncas vs. Miramar (M. Diluca)

14: Unión del Sur vs. Camarones (Tomás Matarazo)

15.30: Villa Gesell vs. Necochea (Juan A. Núñez).