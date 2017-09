Los Cardos se juega la última ficha ante Comercial

Los Cardos ya no tiene espacio para retroceder. Los malos resultados que fue cosechando a lo largo de este Regional Pampeano A lo fueron poniendo contra la pared y ahora tiene una espada apuntándole. Para mantenerse con vida, la única solución es ganar esta tarde, ante Comercial, su rival directo en la lucha por evitar el último puesto, en un duelo que comenzará a las 15.30, en Los Laureles. Los verdes están obligados a triunfar, si es posible con bonus, para descontar la desventaja de ocho puntos que lo separan de su rival de hoy, y así llegar a la última fecha con chances de salvarse, aunque dependerán de otros resultados.

Este encuentro corresponde a la 10ma. fecha, y fue suspendido en su oportunidad por las fuertes lluvias, al igual que el duelo entre Universitario y San Ignacio, que tampoco pudo jugarse.

La sorpresiva victoria del equipo de Sierra de los Padres la semana pasada, ante Sportiva, en Bahía Blanca, complicó aún más el panorama para Los Cardos, y esta tarde deberá salir a matar o morir si pretende quedarse en la categoría mayor de este Regional.

Con respecto al equipo que perdió hace una semana con Sporting, habrá tres cambios: dos se darán en los forwards, con el ingreso de Mateo Belaunzarán por Lautaro Mena y de Agustín Fleba por Andrés Cornejo, mientras que en los tres cuartos, Braian Zar tomará el lugar de Guillermo Edo como fullback, y éste de correrá a la punta izquierda reemplazando a Agustín Merello.

Los 15 serán Francisco Caldentey, Belaunzarán y Martín Tornabene; Eduardo Cabana y Bernardo Casey; Nazario Calles, Santiago Pérez y Fleba; Santiago Balbarrey y Marcos Guazzelli; Edo, Sebastián Gastaldi, Nicolás Redolatti y Sebastián Vázquez; Zar. Los suplentes serán Sasha Merino, Matías Errecart, Lautaro Mena, Patricio Fleba, Gastón Díaz Delfino, Agustín Merello y Martín Roveda.

Comercial confirmó su equipo con Rubén Ordóñez, Leonardo Harismendi y Santiago Martínez; Eric Maffioli y Germán Guardia; Federico Petralia, Felipe Robles y Diego Jiménez; Nehuén Bastida y Rodrigo Oliver; Cristian Echenique, Jonathan Gotte, Nicolás Cruces y Gabriel Echenique; Marcos Cerucci.

Los 50 recibe a Biguá

En un duelo que puede dejarlo como único escolta de El Nacional en el Regional Pampeano B, Los 50 recibirán hoy, desde las 15.30 a Biguá, que viene de quitarle el invicto al líder y está cinco puntos abajo de los tandilenses. El conjunto de La Rural viene de derrotar a Uncas en la última fecha, y habrá dos cambios entre sus forwards: Juan Pedro Zugbi ingresará por Juan Manuel Vismara en la primera línea, y Leonardo Canale formará como ala en lugar de Luciano Mauro. Los 15 serán Angel Sanz, Zugbi y Mauro Bilbao; Ignacio Arbulu y Andrés Mercanti; Canale, Esteban Varela y José Jiménez; Nicolás Di Fonzo y Jacinto Arrondo; Nahuel Botto, Luciano Sacchetto, Máximo Lasarte y Juan Bertucci; Nicolás Homps.

Por su parte, Uncas se presentará mañana, en La Pampa, frente a Santa Rosa RC.

El programa:

Regional Pampeano A:

Universitario vs. San Ignacio (Andrés Cersosimo)

Los Cardos vs. Comercial (Ignacio Bocardo)

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

Mar del Plata 58 13 12 0 1

Sporting 57 13 12 0 1

Sportiva 37 13 8 0 5

Universitario 27 12 6 0 6

San Ignacio 20 12 4 0 8

Universitario BB 19 13 4 0 9

Comercial 16 12 3 0 9

Los Cardos 8 12 1 0 11

Regional Pampeano B:

Los 50 vs. Biguá (Matías Beccaria)

Mañana:

13: Santa Rosa vs. Uncas (Esteban Szelagowski)

14: El Nacional vs. Los Miuras (Nahuel Tejada)

14: Argentino vs. Pueyrredón (Rodrigo García Gamero)

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

El Nacional 43 10 9 1 0

Argentino 36 11 8 0 3

Los 50 34 11 7 0 4

Biguá 29 9 6 1 2

Uncas 20 11 4 0 7

Los Miuras 14 10 3 0 7

Santa Rosa 12 11 2 0 9

Pueyrredón 8 11 2 0 9

Regional Pampeano M17:

Mar del Plata vs. Argentino (Pablo Ruiz)

Sportiva vs. Los Cardos (Tomás Villarreal)

Santa Rosa vs. Estudiantes (O) (Gerónimo Costa)

Racing (C) vs. Coronel Suárez

Imágenes MDQ

Copa de Oro:

Comercial vs. Sporting (Intermedia) (Nicolás Cosentino)

Comercial vs. Sporting (Primera) (Raúl Sauro)

Mar del Plata Club vs. Universitario (Primera) (Daniel Ayala)

Unión del Sur vs. Los Cardos (Intermedia) (José Fernández)

Unión del Sur vs. Los Cardos (Primera) (Laureana Pappaterra)

Copa de Plata:

13 Uncas vs. Campo de Pato (Daniel Allamano)

14: Los 50 vs. Biguá (Horacio Simón)

San Ignacio vs. Pueyrredón (Intermedia) (Federico Gutiérrez)

San Ignacio vs. Pueyrredón (Primera) (Eduardo Avalos)

Torneo Intermedio M19:

San Ignacio vs. Pueyrredón (Eduardo Pintos)

14: Los Cardos vs. Biguá (José Disavino)