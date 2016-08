Los Cardos enfrenta un duelo crucial para su futuro

Con el torneo ingresando en su tramo decisivo, Los Cardos ya no cuenta con demasiado margen en su objetivo de alcanzar la clasificación para el Torneo del Interior B, algo que conseguirá finalizando en el tercero o cuarto puesto de este Regional Pampeano A. Los últimos resultados lo dejaron relegado en la tabla, aunque no muy lejos de los que parecen ser sus rivales directos en la lucha por la clasificación. Uno de ellos es Universitario de Mar del Plata, su rival de esta tarde, que lo aventaja por tres puntos. Así, los verdes tienen como única opción la victoria hoy, desde las 15.30, en Los Laureles, si pretenden dar un salto en las posiciones y llegar con chances al final.

La dura derrota de la semana pasada, ante Mar del Plata Club, dejó el ánimo golpeado. Una derrota podía ser lógica ante el mejor equipo de los últimos años en la región, pero el abultado 66-12 no estaba en los planes. Además del resultado, Los Cardos perdió en ese partido a su capitán, Eduardo Cabana, que por acumular dos amarillas no podrá estar esta tarde. Su reemplazante será Patricio Fleba, que ingresará en la segunda línea para que Mateo Do Cobo actúe como ala. Además, en la primera línea jugará de entrada el olavarriense Lázaro Ramírez, en lugar de Matías Errecart.

Los 15 titulares verdes serán Ramírez, Mateo Belaunzarán y Lucas Ercolano; Fleba y Joaquín Burs; Axel Mauhourat, Do Cobo y Lautaro Goñi; Gastón Díaz Delfino y Sebastián Gastaldi; Sebastián Vázquez, Nazario Calles, Marcos Guazzelli y Guillermo Edo; Martín Roveda. Los suplentes directos serán Alberto Díaz Delfino, Errecart, Nicolás Matti, Pablo Roveda, Nicolás Redolatti, Juan Pablo Osa y Braian Zar.

EL PROGRAMA

Regional Pampeano A:

Intermedia (14):

Comercial vs. San Ignacio (Pablo Picolomini)

Los Cardos vs. Universitario (Horacio Simón)

Mar del Plata vs. Sportiva (Pablo Ruiz)

Universitario BB vs. Sporting (Joaquín Lobato)

Primera:

Comercial vs. San Ignacio (Franco De Leonardis)

Los Cardos vs. Universitario (Juan Pablo Federico)

Mar del Plata vs. Sportiva (Pablo Casellas)

Universitario BB vs. Sporting (Federico Fioravanti)

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

Sporting 42 9 9 0 0

Mar del Plata 35 9 7 0 2

Sportiva 29 9 6 1 2

San Ignacio 20 9 3 0 6

Universitario 13 9 3 0 6

Comercial 12 9 2 1 6

Los Cardos 10 9 1 2 6

Univ. BB 9 9 2 0 7

Copa Imágenes MDQ:

14: Uncas vs. Necochea (Marcelo Puerta)

13: Campo de Pato vs. Comercial (Eduardo Avalos).