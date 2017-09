Los Cardos cayó ante Sporting y quedó cerca perder la categoría

Como si la derrota ante Sporting, que estaba dentro de la lógica, no hubiese sido suficiente, Los Cardos recibió otra mala noticia en la tarde de ayer. Su rival directo en la lucha por evitar el último puesto, Comercial, sorprendió con una victoria en Bahía Blanca, ante Sportiva, y lo dejó más cerca que nunca de perder la categoría en este Regional Pampeano A. Ahora, los verdes deberán ganar los dos partidos que restan, ante Comercial en Los Laureles y frente a San Ignacio, en Mar del Plata, y esperar que los de Sierra de los Padres no sumen, para tener chances de evitar el descenso al Regional B.

Los Cardos tenía pocas posibilidades de sacar adelante el duelo ante Sporting, que necesitaba ganar para llegar a la última fecha con chances de ser campeón, y mostró su favoritismo para conseguirlo.

Como se esperaba, Los Cardos planteó un duelo muy físico y de mucha agresividad en defensa, tratando de emparejar la superioridad técnica de los maristas. Y logró emparejar las acciones en buena parte del partido.

A los 8 minutos, Mariano Dramis abrió el marcador con un try y Juan Noceti se encargó de convertirlo. Y cinco minutos más tarde, con el scrum como arma principal en ofensiva, el local estiró la ventaja con un try penal para establecer el 14-0 parcial. No era el mejor comienzo para los verdes, pero a los 18 llegó el descuento, con el try de Santiago Balbarrey y la conversión de Guillermo Edo, que más tarde aportó dos penales para que al descanso el resultado fuera 17-13 para Sporting.

En el segundo tiempo Sporting volvió a apelar a su poderoso pack de forwards y pegó de entrada, con la potencia del octavo Ignacio Castañon. La patada de Noceti puso el parcial 24 a 13, y todo comenzó a costarle más a Los Cardos, que a pesar de los cambios no encontró la forma de reaccionar. A los 22 minutos Lucas Gasparri vio la amarilla, pero los maristas hicieron lo necesario para que no se notar el hombre de menos. Y por el contrario, redoblaron los esfuerzos para marcar el try que les permitiera sumar el bonus. Una conquista que llegó sobre el cierre del partidos, por medio de Ignacio Roldán. Así, Sporting se aseguró llegar un punto abajo de Mar del Plata a la última fecha, que se jugará el 16 de abril y tendrá al clásico marplatense una vez más definiendo el torneo. Por el lado de Los Cardos, la decepción de otro partido en el que pudo emparejar las acciones y se fue sin nada en el resultado. Una constante en este torneo, en el que apenas suma una victoria.

El próximo sábado, los verdes recibirán en Los Laureles a Comercial (partido suspendido por mal tiempo), con la obligación de ganar para seguir con vida en la lucha por no descender.

Los 50 festejó ante Uncas



En un choque de tandilenses jugado con dureza y acciones muy parejas, salió airoso Los 50, que superó como visitante a Uncas por 26-17. El viento y el frío conspiró contra el buen juego, y por el contrario se vio una dura lucha de forwards, en la que predominaron las infracciones y los errores de manejo. Los 50 encontró la diferencia promediando el segundo tiempo, con una gran corrida del juvenil Juan Bartucci, que terminó apoyando bajo los palos. También hubo tries de Nahuel Botto y Angel Sanz, y el resto de los puntos los aportó Jacinto Arrondo con el pie.

Para Uncas hubo un try penal, un try de Digo Confalonieri, y una conversión y un penal de Nicolás Sorbi.

Uncas formó con Mariano Mangudo, Diego Confalonieri y Juan Presa; Luciano Dalla Valle y Cristian Garegnani; Ramiro Bruni, Nicolás Rodríguez y Andrés Munarriz; Nicolás Sorbi y Joaquín Beneitez; Ignacio Borione, Gabriel Komañski, Lautaro Dieguez y Franco Huarte; Tomás Alvarez. Los 50 lo hizo con uan Manuel Vismara, Angel Sanz y Mauro Bilbao; Ignacio Arbulu y Andrés Mercanti; Luciano Mauro, Esteban Varela y José Jiménez; Nicolás Di Fonzo y Jacinto Arrondo; Nahuel Botto, Luciano Sacchetto, Máximo Lasarte y Juan Bertucci; Nicolás Homps.

Se disputó este sábado la anteúltima fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar con bonus Mar del Plata Club y Sporting y en dos semanas definirán con el clásico quien será el campeón.

SINTESIS



SPORTING 31

Rodrigo Collins, Leandro Pizzolo e Iván Ballesteros; Ignacio Parietti y Juan Ignacio Cecive; Mariano Dramis, Lucas Gasparri e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Emiliano Brun; Manuel Banus, Pedro Area, Ignacio Roldán y Juan Noceti; José Díaz. Entrenador: Eduardo Etcheto.

LOS CARDOS 13

Martín Tornabene, Francisco Caldentey y Lautaro Menna; Bernardo Casey y Eduardo Cabana; Santiago Pérez, Nazario Calles y Andrés Cornejo; Santiago Balbarrey y Marcos Guazzelli; Agustín Merello, Sebastián Gastaldi, Nicolás Redolatti y Sebastián Vázquez; Guillermo Edo. Entrenador: Lucas Feldman.

Cancha: Villa Marista. Arbitro: Franco De Leonardis. Tantos: PT: 8′ try de Dramis convertido por Noceti (S); 12′ try penal (S); 18′ try de Santiago Balbarrey convertido por Guillermo Edo (LC); 24′ penal de Edo (LC); 28’ penal de Noceti y 35’ penal de Edo (LC). ST: 7′ try de Castañón convertido por Noceti (S); 16´ try de Roldán convertido por Noceti (S). Cambios: en Sporting ingresaron Federico Spinelli, Federico Ruiz, Gastón García Argibay, Federico Tehaux y Santiago Sivo. En Los Cardos, Agustín Fleba, Mateo Belaunzaran, Sasha Merino y Braian Zar. Amarilla: Gasparri (S).

Resultados:



Regional Pampeano A:

Universitario BB 26 vs. San Ignacio 29

Sportiva 12 vs. Comercial 14

Sporting 31 vs. Los Cardos 13

Universitario 11 vs. Mar del Plata Club 50

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

Mar del Plata 58 13 12 0 1

Sporting 57 13 12 0 1

Sportiva 37 13 8 0 5

Universitario 27 12 6 0 6

San Ignacio 20 12 4 0 8

Universitario BB 19 13 4 0 9

Comercial 16 12 3 0 9

Los Cardos 8 12 1 0 11

Próxima fecha (9/9):

Los Cardos vs. Comercial

San Ignacio – Los Cardos

Sportiva BB – Universitario MdP

Mar del Plata Club – Sporting

Regional Pampeano B:

Pueyrredón 22 vs. Santa Rosa 12

Los Miuras 28 vs. Argentino BB 29

Uncas 17 vs. Los 50 26

Posiciones:



Equipo Pts. J G E P

El Nacional 43 10 9 1 0

Argentino 36 11 8 0 3

Los 50 34 11 7 0 4

Biguá 29 9 6 1 2

Uncas 20 11 4 0 7

Los Miuras 14 10 3 0 7

Santa Rosa 12 11 2 0 9

Pueyrredón 8 11 2 0 9

Regional Pampeano M17:

Universitario 46 vs. Santa Rosa 26

Estudiantes (O) 22 vs. Sportiva BB 19

Argentino BB 41 vs. Gimnasia y Esgrima (P) 17

Los Cardos 91 vs. Los Miuras 0

Imágenes MDQ:

Copa de Oro:

Sporting GP vs. Los Cardos PP (Intermedia)

Sporting 34 vs. Los Cardos 5 (Primera)

Universitario 7 vs. Mar del Plata Club 64 (Intermedia)

Universitario 12 vs. Mar del Plata Club 90 (Primera)

Copa de Plata:

Biguá 15 vs. San Ignacio 12 (Intermedia)

Biguá 15 vs. San Ignacio 14 (Primera)

Uncas 3 vs. Los 50 20

Torneo Intermedio M19:

Pueyrredón 5 vs. Los Cardos 26