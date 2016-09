Los Cardos, ante otro duelo clave para la clasificación

Tras la oportuna y valiosa victoria sobre Universitario de Mar del Plata, que cortó una racha negativa, le dio el primer éxito como local, y le permitió trepar hasta el quinto puesto de la tabla del Regional Pampeano A, Los Cardos tendrá esta tarde otro duelo trascendente en la búsqueda de clasificar al Torneo del Interior. Desde las 15.30 será local ante Universitario de Bahía Blanca, con la obligación de ganar para apuntalar su mejoría, teniendo en cuenta que enfrente estará un rival directo en la lucha por la clasificación.

Un cambio en la estructura del acceso a los torneos nacionales le abrió nuevas chances a los verdes esta semana. La creación del Nacional de Clubes B modificó el cuadro de equipos que accederán al Torneo del Interior, con cinco plazas en total para las versiones A y B. Así, los tandilenses lograrán el objetivo si logran terminar entre los siete primeros del Regional, ya que el único que no clasificará será el último de la tabla, que además perderá la plaza para si unión de origen. Los dos primeros del TRP jugarán el Nacional de Clubes B; del 3er. al 5to. lugar irán al Torneo del Interior A, mientras que el sexto y séptimo estarán en el TDI B.

El antecedente inmediato de Los Cardos con el equipo bahiense marca un triunfo amplio como visitante en el arranque del certamen, pero de a poco, Universitario fue dejando atrás ese comienzo a pura derrota y mostró una clara mejoría. Así, en la última jornada dio el gran batacazo quitándole el invicto al líder, Sporting. Ese resultado marca el grado de dificultad que tendrá Los Cardos en el choque de hoy.

En cuanto al equipo titular, habrá cuatro cambios con respecto al último partido: Matías Errecart jugará por Lázaro Ramírez, el capitán Eduardo Cabana retorna tras cumplir la suspensión y tomará el lugar de Axel Mauhourat, mientras que como octavo estará Pablo Roveda reemplazando a Lautaro Goñi. Además, Nicolás Redolatti será el primer centro y saldrá Nazario Calles. Los 15 serán Errecart, Mateo Belaunzarán y Lucas Ercolano; Joaquín Burs y Patricio Fleba; Mateo Do Cobo, Pablo Roveda y Cabana; Gastón Díaz Delfino y Sebastián Gastaldi; Sebastián Vázquez, Redolatti, Marcos Guazzelli y Guillermo Edo; Martín Roveda. Como suplentes estarán Ramírez, Goñi, Mauhourat, Nicolás Matti, Santiago Balbarrey, Calles, Juan Pablo Osa y Braian Zar.

Los 50 y Uncas

Tras una semana sin actividad, los otros dos equipos tandilenses volverán al ruedo en el Regional Pampeano C. Uncas, el líder invicto, visitará a Cazadores de Tres Arroyos, mientras que Los 50 recibirá en La Rural a Estudiantes de Olavarría.

EL PROGRAMA



Regional Pampeano A:

Intermedia (14):

Los Cardos vs. Universitario BB (Luciano Piovani)

San Ignacio vs. Mar del Plata (Pablo Ruiz)

Sportiva vs. Sporting (Joaquín Lobato)

Universitario vs. Comercial (Pablo Picolomini)

Primera (15.30):

Los Cardos vs. Universitario BB (Matías Dramis)

San Ignacio vs. Mar del Plata (Pablo Casellas)

Sportiva vs. Sporting (Rodrigo García Gamero)

Universitario vs. Comercial (Franco De Leonardis)

Equipo Pts. J G E P

Sporting 43 10 9 0 1

Mar del Plata 40 10 8 0 2

Sportiva 29 10 6 1 3

San Ignacio 24 10 4 0 6

Los Cardos 15 10 2 2 6

Universitario 13 10 3 0 7

Comercial 13 10 2 1 7

Univ. BB 13 10 3 0 7

Regional Pampeano C:

Cazadores vs. Uncas (Eduardo Villarreal).

Los 50 vs. Estudiantes (O) (José Terrado)

Copa Imágenes MDQ:

Necochea vs. Campo de Pato (Eduardo Avalos)