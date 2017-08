Los Cardos al menos rescató un punto ante Universitario

Los Cardos no pudo conseguir la victoria que lo rescatara de su complicada situación en el Regional Pampeano A, pero al menos tuvo el consuelo de alcanzar un punto bonus en el cierre del partido, como para mejorar sus chances en la recta final del torneo. Los verdes cayeron en Mar del Plata ante Universitario, por 32-27, y el punto defensivo les permitió quedar a 4 de Comercial, que cayó categóricamente ante Mar del Plata Club (79-0) y todavía debe visitar Los Laureles en una de las tres fechas que restan.

Los Cardos volvió a exhibir sus altibajos emocionales, pasando de dominar las acciones y el marcador, a ceder totalmente la iniciativa y permitir que el rival tome las riendas del partido.

Los tandilenses jugaron un buen primer tiempo. A los 4′ se pusieron en ventaja por medio de un try penal, gracias al domino del scrum. Siguió dominando el juego, basado en una defensa tenaz y un buen trabajo de los delanteros en los rucks, haciendo lenta la salida de la pelota para el local, que sintió la presión en varios pasajes. Pero a los 25 llegó una amarilla para Mateo Belaunzarán, e Ignacio Osorno descontó con un penal. Enseguida, el medio scrum local volvió a ejecutar un penal sencillo y dejó el parcial 7-6. Sin embargo, cerca del final de la etapa Guillermo Edo respondió con la misma moneda e hizo que Los Cardos se fuera al descanso 10-6 arriba.

En el arranque de la segunda etapa Los Cardos tuvo una señal de que podía ser su tarde, y estiró la ventaja con una gran jugada de los forwards que definió Santiago Pérez. La conversión esquinada de Edo dejó el parcial 17-6, pareció darle un respaldo anímico a los verdes. Sin embargo, el visitante no aprovechó su momento, y dejó crecer a Uni, que a los 17 minutos descontó con un try del pilar Benjamín Duarte (17-13). La cuesta abajo verde continuó con el segundo try local, por medio de Franco Rodríguez Reinoso, tras una buena jugada de Federico De Leonardis, y dos minutos después, a los 21, Osorno agrandó la ventaja con un nuevo penal (23-17).

Los Cardos siguió dando pelea, fue al frente y buscó descontar, pero cometió errores de manejo y con infracciones le dio chances al efectivo pateador local, que a los 29, 31 y 34 acertó para el 32-17.

Los Cardos jugó sus últimas cartas. Forzó un scrum en las 5 yardas rivales y otra vez provocó un try penal, con 3 minutos por delante. Y un minuto después, Edo encontró la hache desde lejos y le puso dramatismo al final, con un marcador 32-27 que, sin embargo, no se modificaría hasta el último pitazo de Andrés Cersósimo.

Victoria de Los 50

Por el Regional Pampeano B, en el único partido de la fecha, Los 50 consiguió un cómodo triunfo sobre Santa Rosa, en La Rural, por 55-12, que le permite volver al tercer puesto de la tabla, con 32 unidades. El local salió a la cancha con Angel Sanz, Juan Pedro Zugbi y Mauro Bilbao; Leonardo Canale y Andrés Mercanti; Luciano Mauro, Esteban Varela y José Jiménez; Nicolás Di Fonzo y Jacinto Arrondo; Nahuel Botto, Luciano Sachetto, Máximo Lasarte y Juan Bertucci; Nicolás Homps.