Los 50 fue más práctico y se llevó el triunfo frente a Uncas

Los 50 fue más práctico y contundente, y así justificó su victoria como local ante Uncas, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Regional Pampeano B. Los de La Rural se impusieron por 30-19 en un partido cambiante y entretenido, que tuvo como goleador a Jacinto Arrondo, con 15 puntos.

Con este resultado, Los 50 consiguió su segundo triunfo en el torneo y renueva su objetivo de pelear arriba, mientras que Uncas cosechó su cuarta derrota en igual cantidad de partidos y no consigue despegarse del fondo.

Los 50 se aferró desde el comienzo a su plan de juego. Mucha presión en defensa, disputa al límite en cada ruck y progreso territorial con el pie de Arrondo, que en la primera etapa aprovechó el viento a favor con su potente patada. Uncas tuvo más la pelota, intentó ser prolijo haciendo varias fases con sus forwards, pero le faltó decisión y profundidad cuando se instaló en campo rival.

El local, en cambio, fue efectivo en los últimos metros: a los 7 minutos, una patada corta al line tras un penal favorable a Uncas derivó en un avance de los forwards y la llegada de Máximo Lasarte al try. Enseguida, Arrondo estiró la ventaja con un penal.

Las acciones no tenían un dominador claro, en un partido muy físico y con poca claridad, algo que se acentuaba por el clima húmedo y algunas lloviznas. Uncas, después de desperdiciar algunas chances de anotar, aprovechó rápido la salida por amarilla de Leonardo Canale y un minuto más tarde encontró el descuento por medio del juvenil apertura Santiago Peña, que se filtró al try por el centro de la cancha.

Pero el visitante no pudo sacar más provecho de su superioridad numérica. Con errores de manejo y problemas para manejar la base en un scrum que retrocedía, le costó tener continuidad y poner el juego adelante. Los 50 volvió a progresar con la inteligencia táctica de Arrondo, y consiguió un penal que el apertura facturó para poner el 11-7 parcial.

Los 50 pegó de entrada en la segunda parte. Uncas falló en la recepción de la salida y el local insistió hasta que Mauro Bilbao coronó un pick & go de los delanteros.

Uncas no se rindió, Nicolás Sorbi mejoró en la conducción y en la toma de decisiones, y el equipo fue adelante buscando su chance. A los 8 minutos hubo un line y maul para los aurinegros y el propio medio scrum sorprendió por el ciego para llegar el try.

Uncas hacía el mayor gasto en el partido, pero era Los 50 el que se llevaba los réditos, con su actitud para pelear cada formación y su aprovechamiento de las situaciones. El mejor recambio del local en la primera línea se notó en su mayor rendimiento en el scrum. De allí, a los 17 minutos, partió el try de Nicolás Homps, que sobró por la izquierda para estirar nuevamente la ventaja (23-12).

En la parte final del encuentro, Uncas echó el resto y arriesgó. Decidieron jugar un penal frente a los palos y la apuesta salió bien, porque Juan Presa alcanzó a apoyar a pura potencia para ponerle suspenso al resultado nuevamente (23-19). Sin embargo, Los 50 no se desesperó, volvió a poner el juego lejos de su territorio con la utilización del pie, y presionó con acierto para cortar de raíz las embestidas visitantes. Y a 10 del final volvió a hacer gala de su efectividad. Una buena combinación de los backs le abrió el hueco a Arrondo, que corrió 30 metros y apoyó para dejar prácticamente resuelto el pleito.



Sorpresa en Bahía Blanca

Universitario dio la nota al vencer a Mar del Plata Club por 28-27, en un encuentro que había sido postergado de la primera fecha del Regional Pampeano A. La próxima fecha, séptima de la competencia, se jugará el sábado 8 de julio.

SINTESIS

LOS 50 30

Juan Manuel Vismara, Juan Pedro Zugbi y Mauro Bilbao; Leonardo Canale y Leonardo Pérez; Luciano Mauro, Nicolás Varela y José Ignacio Jiménez; Camilo Vila y Jacinto Arrondo; Nahuel Botto, Luciano Sachetto, Máximo Lasarte y Matías Radetich; Nicolás Homps. Entrenadores: Oscar Ferrari y Víctor Ciappa.

UNCAS 19

Mariano Mangudo, Marcelo Alonzo y Juan Presa; Luciano Dalla Valle y Gonzalo Fernández; Diego Confalonieri, Ramiro Bruni y Sebastián García; Nicolás Sorbi y Santiago Peña; Joaquín Beneitez, Emiliano Costanzo, Gabriel Komañsky e Ignacio Borione; Tomás Alvarez. Entrenadores: Augusto Exter, Pedro Marzocca y Leonel Iglesias.

Cancha: Los 50. Arbitro: Marcelo Puerta. Tantos: PT: 5′ try de Lasarte (L50), 10 y 35′ penales de Arrondo (L50), y 23′ try de Peña convertido por Sorbi (U). ST: 2′ try de Bilbao convertido por Arrondo (L50), 8′ try de Sorbi (U), 17′ try de Homps (L50), 23′ try de Presa convertido por Sorbi (U), y 28′ try de Arrondo convertido por él mismo (L50). Cambios: en Los 50, Cristian Passarelli por Vismara, Angel Sanz por Bilbao y Juan Bertucci por Radetich; en Uncas, Iván Filas por Alonzo, Andrés Munarriz por Dalla Valle y Lautaro Dieguez por Komañsky. Amarilla: Canale (L50).

Resultados:

Regional Pampeano A

Universitario BB 28 vs. Mar del Plata Club 27

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

Sporting 29 6 6 0 0

Mar del Plata 26 6 5 0 1

Sportiva 18 6 4 0 2

Comercial 10 6 2 0 4

San Ignacio 10 6 2 0 4

Universitario 9 5 2 0 3

Universitario BB 9 5 2 0 3

Los Cardos 3 6 0 0 6

Regional Pampeano B

Los 50 30 vs. Uncas 19

Hoy:

14: Argentino BB vs. Los Miuras (Joaquín Lobato)

14: El Nacional BB vs. Biguá (Federico Fioravanti)

14: Santa Rosa vs. Pueyrredón (Esteban Szelagowski)

Posiciones:

Equipo Pts. J G E P

Argentino 12 3 3 0 0

Biguá 10 3 2 0 1

El Nacional 9 2 2 0 0

Los 50 9 4 2 0 2

Los Miuras 8 3 2 0 1

Pueyrredón 4 3 1 0 2

Santa Rosa 0 2 0 0 3

Uncas 0 4 0 0 4

Copa Imágenes MDQ

Menores de 19:

Biguá 36 vs. Los 50 7

Comercial GP vs. Villa Gesell PP

Pueyrredón 17 vs. Los Cardos 19

San Ignacio 3 vs. Universitario 48

Intermedia:

Biguá 17 vs. Campo de Pato 9

Pueyrredón 6 vs. Los Cardos 29

San Ignacio 48 vs. Universitario 12

Sporting 46 vs. Unión del Sur 3

Primera:

Biguá 17 vs. Campo de Pato 57

Pueyrredón PP vs. Los Cardos GP

San Ignacio 15 vs. Universitario 11

Sporting 43 vs. Unión del Sur 0

Desarrollo:

Gnomos 14 vs. Miramar 29

Los 50 30 vs. Uncas 7

Náutico Necochea 8 vs. Camarones 10

Necochea 31 vs. Villa Gesell 18