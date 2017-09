Loma Negra lleva todas sus ilusiones al Berroeta

Con el partido entre Independiente y Loma Negra, comenzará hoy la cuarta fecha de la segunda fase del campeonato de la Unión Regional Deportiva, etapa que otorga un lugar en el torneo Mayor.

El encuentro está programado para las 21 y se jugará en el estadio Agustín Francisco Berroeta. Previamente, desde las 19.30, se medirán en sexta división.

El resto de la programación para esta jornada de la URD:

Segunda fase:

Mañana, cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Gimnasia; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Velense:

Velense vs. Santamarina; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Excursionistas; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Mañana, cancha de La Movediza:

Grupo Universitario vs. Defensores de Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Domingo, cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Villa Aguirre; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Mañana, cancha de Gimnasia:

San José vs. Deportivo Tandil; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana, cancha de Unión y Progreso:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Mañana, cancha de Independiente:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 16 (1ra.).

Quedaron postergados Juventud Agraria vs. Alumni (zona A) y Juarense vs. San Lorenzo (zona B), por la realización de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, en Rauch.

Sin goles

Sarmiento de Ayacucho y Botafogo de Rauch empataron anoche 0-0, por la cuarta fecha de la zona A del Repechaje. Se jugó en el estadio José Antonio Barbieri y el local terminó con diez por expulsión de Fernando Viere.



Sanciones

En primera división, el detalle de jugadores suspendidos:

Cuatro fechas: Emanuel Pedernera (Juventud Agraria).

Tres fechas: Emanuel Corrado (Gimnasia).

Dos fechas: Luciano Falabella (Botafogo), Enzo Guillenea (Grupo), Leandro López (Excursionistas) y Mariano García (Velense).

Una fecha: César Gómez (Loma Negra) y Claudio Fuentes (Velense).

Una fecha por acumulación de amonestaciones: Federico Avila (Independiente), Exequiel Ramírez (Defensores de Ayacucho), Juan Tortorela (Ateneo Estrada), Alfonso Fernández (Ateneo Estrada), Germán Paz (Ferro), Dardo Anechini (Gimnasia), Brian Lajos (Gimnasia), Joel Pedersen (Velense) y Martín Maineri (Velense).