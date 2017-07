La programación de la fecha de la Unión Regional Deportiva

La Liga Tandilense de Fútbol dio a conocer el programa para el próximo fin de semana correspondientes a la primera fase del certamen. La fecha de primera división, de todas maneras, se pondrá en marcha mañana, a las 20.30, en cancha de Independiente, con el local enfrentando a Velense. También se definieron los postergados del fútbol Infantil.

Sábado:

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético vs. Independiente Rojo: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.)

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Excursionistas: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Estadio San Martín:

Deportivo Tandil vs. San Lorenzo: 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Defensores Ayacucho: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Gimnasia y Esgrima:

Gimnasia vs. Ateneo Estrada: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Estadio Municipal de Ayacucho:

Sarmiento vs. Santamarina: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Juarense: 14 (6ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Unión y Progreso: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Grupo Universitario: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Velense: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.)

Cancha de Ferricarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Argentino de Juárez: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Cancha de Ferroviarios de Juárez:

Alumni vs. Dep. San José: 12 (6ta.), 13.30 (5ta.), 15.30 (1ra.)

Domingo:

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético vs. Deportivo Tandil: 13 (10ma.), 14.10 (9na.), 15.20 (8va.)

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Unión y Progreso: 13 (10ma.), 14.10 (9na.), 15.20 (8va.)

Cancha de Excursionistas:

Santamarina vs. San Lorenzo: 15 (9na.), 16.10 (7ma.)

Cancha de Botafogo:

Botafogo vs. Defensores Ayacucho: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Ateneo Estrada: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.)

Estadio Municipal de Ayacucho:

Sarmiento vs. Grupo Universitario: 13 (10ma.), 14.10 (7ma.)

Cancha de Velense:

Velense vs. Independiente Rojo: 13 (10ma.), 14.10 (8va.), 15.30 (7ma.)

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Dep. San José: 13 (10ma.), 14.10 (9na.), 15.20 (8va.)

Cancha de Gimnasia y Esgrima:

Gimnasia vs. Ferrocarril Sud Azul: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)

Cancha de Independiente:

Independiente vs. Loma Negra: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)

Cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Argentino de Juárez: 10.30 (9na.)

Cancha de Juarense:

Juarense vs. Excursionistas: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)

Martes 18:

Cancha de Gimnasia:

Santamarina vs. Botafogo: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)

Cancha de Velense:

Velense vs. Independiente: 13 (10ma.), 14.10 (8va.), 15.30 (7ma.)

Jueves 20:

Cancha de Excursionistas:

Unión y Progreso vs. Defensores Ayacucho: 12.30 (10ma.), 13.40 (9na.), 14.50 (8va.), 16.10 (7ma.)