La fecha empezará el viernes en el Berroeta

Para el viernes a la noche quedará programado el partido entre Velense e Independiente, por la segunda fecha de la segunda fase de la Unión Regional Deportiva.

Aunque el equipo de María Ignacia hará las veces de local, el partido se jugará en el estadio Agustín Francisco Berroeta, ya que es necesaria la luz artificial.

Velense inició su campaña en esta etapa ganándole como visitante a Atlético Ayacucho, 1-0; mientras que Independiente derrotó en su cancha a Unicén, 2-0.

El resto de la jornada en el octogonal sería programado para el sábado, con los enfrentamientos Atlético Ayacucho (0 punto) vs. Loma Negra (3), Unicén (0) vs. Excursionistas (3) y Gimnasia (0) vs. Santamarina (0).

En el repechaje A, los enfrentamientos serán Sarmiento (3) vs. Villa Aguirre (3), Grupo Universitario (0) vs. Argentino (1), Juventud Agraria (1) vs. Botafogo (3) y Alumni (0) vs. Defensores de Ayacucho (0).

En el B, se medirán Unión y Progreso (1) vs. San José (3), Ferrocarril Sud (0) vs. San Lorenzo (quedó libre en la primera fecha) y Juarense (1) vs. Deportivo Tandil (1). Quedará libre Ateneo Estrada (1), que en categorías menores visitará a Independiente Rojo.

Federal B

El domingo, Independiente será visitante de El Porvenir de San Clemente del Tuyú, por la séptima fecha de la zona B del torneo Federal B, en su región Pampeana Sur.

Se jugará en el estadio 15 de Diciembre, en San Clemente del Tuyú, y el rojinegro ostentará su condición de invicto, ya que acumula dos victorias y cuatro empates en la presente temporada.