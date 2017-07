La dupla Mariano Pernía-Facundo Ardusso celebró en el TC 2000

La dupla de Renault, Mariano Pernía-Facundo Ardusso, celebró hoy en la ‘Carrera de Las Estrellas’ en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000.

Los ganadores, que corrieron con el modelo Fluence, concluyeron con un tiempo de 1:01:56.917, seguidos por sus compañeros de escudería Manuel Luque- Emiliano Spataro (+475) y los competidores de Chevrolet Cruze Diego Ciantini-Bernardo Llaver (+8.247).

El top ten de la carrera lo completaron: Agustín Lima Capitao-Lucas Benamo (Peugeot), Gabriel Gandulia-Ignacio Julián (Renault), Federico Iribarne-Martín Moggia (Hyundai), Martín Chialvo-Juan Ángel Rosso (Ford), Santiago Mallo-Manuel Mallo (Ford), Sebastián Pereyra-Franco Vivian (Chevrolet) y Tomás Cingolani-Cáceres (Fiat).

Con estos resultados, el campeonato quedó de la siguiente forma: Manuel Luque (Renault) con 237 unidades. La segunda posición está en manos de Mariano Pernía (Renault), con 146 puntos. Federico Iribarne (Hyundai), 141, Diego Ciantini (Chevrolet), 130, y Tomás Gagliardi Genné (Ford), 127.

“Yo decidí que largara Facundo (Ardusso). Además de las condiciones y la velocidad que lo destacan en las primeras vueltas de carrera. Él la tiene muy clara. Con respecto a la carrera, me costó tres o cuatro vueltas entrar en ritmo. Realmente el auto funcionó muy bien. Por la radio Facu (Ardusso) me habló mucho y me tranquilizó. Ojalá fueran todas las carreras con él (risas)”, contó Pernía tras la victoria.

Por otro lado, Ardusso contó: “Me tocó largar, yo prefería terminarla. Realmente es una responsabilidad muy grande, porque no quería complicar el auto. La clave estuvo poder girar rápido sin la presión de Manuel (Luque). Lo felicito por que Mariano (Pernía) se manejó todo. Felicito a los pilotos titulares de todos los pilotos porque fueron los protagonistas”.

La próxima fecha del joven TC2000 se disputará el fin de semana del 5 y 6 de agosto en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. (Tandil)