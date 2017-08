La Copa Davis, en Azul

El trofeo de la Copa Davis volvió a exhibirse en la casa de uno de sus campeones; durante la tarde del miércoles, en la de Federico Delbonis: el Club Remo de Azul. Se trató de una nueva presentación del programa de promoción deportiva y sinergia institucional La Copa de Todos, que el pasado sábado se presentó en el Club Arquitectura, donde se formó el capitán Daniel Orsanic.

Desde las 14 y por aproximadamente dos horas, los chicos de las escuelas de tenis del club y de la ciudad vecina de Rauch practicaron tenis junto con los profesores de la institución anfitriona. En tanto, a las 17 se presentó Delbonis, quien descubrió el trofeo junto con Diego Gutiérrez, director deportivo de la Asociación Argentina de Tenis; Hernán Bertellys, intendente de Azul; Alejandra Raverta, presidente del Club de Remo, y Gustavo Tavernini, su entrenador.

Tras el emotivo acto, el ganador del quinto punto de la histórica final ante Croacia permaneció junto al trofeo de la Copa Davis para tomarse fotografías con el público.

“A la mayoría los conozco. Los veo todos los días acá, así que voy a tratar de hablar lo más descontracturado posible. Somos familia”, introdujo Federico, quien completó: “Quiero destacar que esto fue un logro de todos. Me tocó ser el último eslabón, pero no hubiera sido posible sin cada una de las partes. El slogan lo resume perfectamente. Esta copa es de todos. La ha conseguido un equipo, pero al fin y al cabo somos un país. Quiero resaltar también la cantidad de caras nuevas que hay hoy frente a la copa con tanta ilusión. Quizás la misma ilusión que tenía yo cuando era chico y que me llevó a conseguir esto. Brindo por todas estas caras nuevas y espero que el día de mañana logren lo que se propongan, sea en el tenis o no; pero con pasión, que es lo que nos moviliza a todos”.

Mañana, desde las 11, el trofeo de la Copa Davis se exhibirá en la sede San Martín del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 5575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en tanto que el domingo se expondrá en el Chasqui, y el lunes, en el Quilmes Atlético Club.

Acerca de La Copa de Todos. La Copa de Todos es el programa de promoción deportiva y sinergia institucional que la Asociación Argentina de Tenis destinó al trofeo de la Copa Davis durante su estadía en el país, tras la memorable consagración del seleccionado nacional en 2016. Pone a disposición de los clubes y las federaciones la exhibición del trofeo en sus instituciones, con el fin de potenciar el desarrollo deportivo y fortalecer a las entidades que conforman a la AAT. Esta propuesta es acompañada por un protocolo de acción, conforme a los estándares internacionales de seguridad propuestos por la Federación Internacional de Tenis y el cumplimiento del objetivo de promoción deportiva propuesto por el Consejo Directivo de la AAT. La Copa de Todos pretende que cada visita sea una cita de comunión y celebración para el tenis argentino.