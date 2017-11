Junín, próximo destino de un Santamarina fortalecido

La delegación de Santamarina viajará hoy desde las 15 rumbo a Junín, donde mañana enfrentará a Sarmiento, por la octava fecha del torneo de la B Nacional.

El encuentro se disputará desde las 18, en el estadio Eva Perón, y los aurinegros intentarán prolongar su buen momento en la segunda categoría del fútbol argentino, ya que rescataron 7 de los últimos 9 puntos en juego.

Sin lesionados ni suspendidos, el entrenador Héctor Arzubialde podría repetir la formación de los últimos tres partidos: Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonel Pierce, Leonardo Fredes y Braian Guille; y Martín Michel.

La fecha se pondrá en marcha hoy, con dos partidos. Jugarán Atlético de Rafaela vs. Almagro (21) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (21.30).

El resto de la programación:

Mañana:

17: Aldosivi de Mar del Plata vs. Flandria.

17.05: Quilmes vs. Nueva Chicago.

18: Sarmiento de Junín vs. Santamarina.

Domingo:

15: Villa Dálmine vs. Estudiantes de San Luis.

15.05: All Boys vs. Agropecuario de Carlos Casares.

17: Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Riestra y Boca Unidos de Corrientes vs. San Martín de Tucumán.

17.05: Ferro Carril Oeste vs. Brown de Adrogué.

19: Mitre de Santiago del Estero vs. Juventud Unida de Gualeguaychú.

Jueves:

21: Deportivo Morón vs. Instituto de Córdoba.

Queda libre Los Andes.

Prueba

Para miércoles y jueves próximos, Santamarina organizó una prueba de futbolistas, de clases 1998 a 2005.

Los interesados en participar, deben inscribirse enviando nombre, número de documento, fecha de nacimiento y club al que pertenece su pase. Pueden hacerlo hasta el lunes por WhatsApp, al 249-4623051, o por correo electrónico a chopiizquierdo@hotmail.com, o tatorio70@hotmail.com.