Juan Martín Del Potro habló de su nuevo entrenador

En el plano deportivo, Juan Martín Del Potro no está solo en el US Open, que comienza hoy. Lo acompaña su “flamante” entrenador: Sebastián Prieto. Y las comillas no son casualidad, porque se trata de una “prueba”. Eso sí, la Torre de Tandil podría extender el vínculo con el coach si la relación entre ellos fluye como espera.

“Dijimos de probar estos días”, afirmó Del Potro en una entrevista con DPA en Nueva York. “Es un gran tipo, tenemos una buena relación. Es un perfil bajo como a mí me gusta”, indicó el argentino sobre su compatriota, un ex doblista que llegó a estar entre los 25 mejores del mundo hace una década.

Del Potro dijo a DPA que no tiene claro si seguirá ligado a Prieto, pero confió en que la presencia del coach le servirá para su actuación en el US Open, donde debutará mañana ante el suizo Henri Laaksonen. “No sabemos como puede seguir el futuro, pero para mí es importante en un torneo tan exigente y tan demandante encontrar una compañía, alguien que esté en la cancha conmigo, que me pueda ayudar, que me pueda corregir cosas”, explicó el campeón del 2009 en Flushing Meadows.

A pesar de no tener un entrenador fijo desde que se desvinculó de Franco Davín cuando se recuperaba de las operaciones de muñeca, Del Potro consideró que no fue una desventaja ante sus rivales. “Eso lo veo como que desde otros lugares sienten más la necesidad de verme a mí con un entrenador de lo que realmente yo pueda necesitarlo”, explicó el tenista, de 28 años.

“Los que ahora me piden un entrenador o que dicen que estoy así porque no tengo un entrenador, son muchos de los que el año pasado cuando yo les ganaba a todos solo, no decían nada. Incluso, recuerdo que cuando trabajaba con Franco también decían que necesitaba un cambio, que mi ciclo con Franco estaba cumplido, pero de pronto metía semifinal de Wimbledon o ganaba torneos”, agregó Del Potro, que indicó que está buscando la persona justa para lo que pretende.

“Lo que más necesito es un buen equipo y buen entorno. Justamente me estoy tomando el tiempo para encontrar la gente que sea capaz de acompañarme, de la que pueda aprender. Y poco a poco lo estoy logrando”, afirmó el subcampeón olímpico en 2016.

