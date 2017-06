Independiente tuvo una buena participación en Benito Juárez

El pasado fin de semana, con la presencia de dos equipos del club Independiente, se disputó un convocante abierto de voley en Benito Juárez. En damas, las rojinegras se presentaron con los equipos de Sub 15 y Sub 16, bajo las órdenes del entrenador Leandro Maly. Los conjuntos tandilenses tuvieron muy buenos desempeños: el Sub 15 finalizó en el cuarto lugar, mientras que el Sub 16, jugando en una categoría superior, perdió en la final ante un adversario de Gonzales Chaves.

De esta manera, el voley femenino de la entidad de avenida Avellaneda sigue buscando sumar ritmo de competencia, apuntando hacia nuevos objetivos. Seguramente, en el futuro cercano, puedan continuar teniendo una importante cantidad de torneos en distintos lugares lo que permitirá seguir elevando el nivel individual y colectivo.

En tanto, la primera división de voley masculino jugará el próximo sábado las finales en Tres Arroyos, buscando repetir el título conseguido el año pasado. Por otro lado, la subcomisión de voley rojinegra sigue trabajando para realizar un nuevo encuentro de mini voley. La idea es realizarlo en agosto y contar con la presencia de distintos clubes de la zona.

Además varios jugadores rojinegros se encuentran reforzando distintos clubes y teniendo muy buenas actuaciones. Uno de los casos es del joven Ezequiel Fuggini quien se encuentra compitiendo en la Liga Metropolitana, jugando para Estudiantes de La Plata. Mientras que Martina Popovich se encuentra viviendo un gran presente defendiendo los colores de Racing de Olavarría. En tanto que Defina Pecchia luego de conseguir el campeonato en la Liga Marplatense en la categoría sub 15, buscará continuar por el mismo camino esta temporada.

Por su parte, Costanza Ghersetti se encuentra jugando en Mar Chiquita, como refuerzo, y el fin de semana estará disputando la final con su equipo.