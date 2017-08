Independiente se trajo un punto de Mar del Plata

Como en cada una de sus presentaciones en esta temporada del Federal B, Independiente sumó en su visita a Mar del Plata, donde igualó ayer 1-1 con Kimberley en el choque entre los únicos dos invictos de la zona B, en la Región Pampeana Sur.

El cotejo de la quinta fecha encontró a los tandilenses en ventaja a poco de iniciado, por el tanto señalado por Nicolás Trasante. Promediando esa etapa inicial, Emanuel Fortete estableció lo que sería la paridad final.

El equipo de Gerardo Villar aprovechó un error en la salida marplatense para abrir el marcador cuando recién se había consumido un par de minutos. La avivada fue de Trasante, quien fue al piso y se apoderó de un pase de Juan Ignacio Briones, que tenía a Guido Lucero como destinatario, y se fue de cara a Gabriel Barucco, a quien derrotó con un zurdazo cruzado.

En ventaja, Independiente le cedió el peso del partido al elenco de Mariano Mignini, permitiéndole que maneje el balón con comodidad a través de sus defensores y algunos de sus volantes. La reacción que esbozó Kimberley tuvo más que ver con lo actitudinal que con lo futbolístico, pero en determinado momento encontró algo de profundidad, atributó que le valió desembocar en el empate.

Antes, Gonzalo Casas lo evitó ante un remate mordido de Julián Servera y desviando un potente disparo de Ezequiel Goiburu desde la puerta del área.

Pero a los 22’, el local llegó al gol a la salida de una pelota detenida. El tiro libre lo ejecutó Franco Mañas y luego intervino Briones, quien tras el rebote en la barrera devolvió de cabeza el balón al área para Fortete, quien tras controlar con el pecho descerrajó una impresionante volea zurda que ingresó por lo alto al arco tandilense.

Fue lo último de consideración en la etapa inicial. Kimberley ni merodeó nuevamente las cercanías de Casas, e Independiente dejó demasiado aislados a Lucas Porta y Juan Ignacio Turri.

El complemento fue todavía peor, dado que no hubo goles y se reiteraron las imprecisiones y la intrascendencia. En lo posicional, Kimberley lució más ambicioso, a raíz de la obligación lógica que suele absorber el local. Pero su intención se redujo a un par de disparos sin consecuencias para Casas. Independiente se aferró al punto y lo valoró aún más en los minutos finales, cuando jugó en inferioridad numérica por la expulsión de Turri.

Dicha incidencia propició que la visita se refugie decididamente, con lo que Kimberley le llenó el área de centros. A los 48’, Fortete casi repite pero Casas ganó por lo bajo, permitiendo que su equipo mantenga el invicto y se ubique como uno de los escoltas de la zona.

KIMBERLEY 1-INDEPENDIENTE 1

(5) Gabriel Barucco

(4) Guido Lucero

(4) Esteban Erramuspe

(6) Emiliano Fortete

(5) Juan Cebada

(4) Julián Servera

(5) Juan I. Briones

(5) Franco Mañas

(4) Nicolás Baigorria

(5) Gonzalo Gómez

(4) Ezequiel Goiburu

Mariano Mignini

Gonzalo Casas (6)

Jonathan Abalos (5)

Matías Gogna (5)

Mariano Disipio (5)

Martín Camio (5)

Mariano Rodríguez (5)

Matías Southwell (4)

Rodrigo Baquero (5)

Nicolás Trasante (6)

Juan I. Turri (5)

Lucas Porta (5)

Gerardo Villar

Cancha: Kimberley. Arbitro: Cristian Arce, de Olavarría (7). Goles: PT: 2’ Trasante (I) y 22’ Fortete (K). Cambios: en Kimberley: ST: 17’ Matías Barreiro por Baigorria, 20’ Lucas Casella por Goiburu y 34’ Jeremías Cajal por Servera. En Independiente: ET: Gerardo Krüger (5) por Porta, 45’ Emanuel Heredia por Trasante y 49’ Facundo Cortadi por Rodríguez. Incidencia: ST: 40’ expulsado Turri (I).

La figura

Gonzalo Casas

Mostró seguridad en los pocos ataques del local. Firme en el juego aéreo y bien ubicado en un par de remates que murieron en sus manos.

POSICIONES-ZONA B

Pts. J G E P GF GC

El Porvenir 10 5 3 1 1 6 4

Kimberley 9 5 2 3 0 9 4

Indep. (T) 9 5 2 3 0 8 4

Círculo 9 5 3 0 2 8 6

Indep. (SC) 8 5 2 2 1 7 5

Racing 7 5 2 1 2 5 4

De la Riestra 6 5 2 0 3 9 9

Ferro 5 5 1 2 2 2 5

El León 4 5 1 1 3 5 11

Argentinos 1 5 0 1 4 3 10

PROXIMA FECHA

Independiente (T) vs. El León

Kimberley vs. Racing

Argentinos vs. El Porvenir

De la Riestra vs. Ferro

Independiente (SC) vs. Círculo Dep.