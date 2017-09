Independiente rescató un punto sobre el final

En la continuidad de la tercera fecha del segundo tramo del torneo de primera división de la Unión Regional Deportiva, Independiente y Loma Negra igualaron anoche 1-1 en el estadio Agustín F. Berroeta, en cotejo válido por la zona denominada Segunda Fase.

Ambos goles llegaron en el complemento. La visita se adelantó por intermedio de Joaquín Elía, y el rojinegro niveló cerca del final con un penal anotado por Matías Parolari. Los locales terminaron con diez hombres por la expulsión de Lucas Porta.

Independiente, dirigido por Gerardo Villar, inició el cotejo con Pedro Triviño, Emiliano Cadona, Felipe Clemenceau, Facundo Cortadi, Gonzalo Sola, Agustín Olaechea, Facundo Franceschetti, Joaquín Hernández, Matías Parolari, Emanuel Heredia y Simón Safenreiter.

Mientras que Loma Negra, conducido por Javier Sarmiento, arrancó con Cristian Bucci, Emiliano Baier, Roberto Carabajal, Juan Silva, Eduardo Silva, Luis Ríos, Joaquín Elía, Lucas González, Osar Constantin, Carlos Verea y Diego Restelli.

Segunda fase:

Hoy

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Gimnasia; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Velense:

Velense vs. Santamarina; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Excursionistas; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Hoy

Cancha de La Movediza:

Grupo Universitario vs. Defensores de Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Mañana

Cancha de Ferroviarios:

Argentino vs. Villa Aguirre; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Hoy

Cancha de Gimnasia:

San José vs. Deportivo Tandil; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Unión y Progreso:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Cancha de Independiente:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 16 (1ra.).

Quedaron postergados Juventud Agraria vs. Alumni (zona A) y Juarense vs. San Lorenzo (zona B), por la realización de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, en Rauch.

POSICIONES

SEGUNDA FASE

Pts. J G E P GF GC

Excursionistas 9 3 3 0 0 8 0

Loma Negra 8 4 2 2 0 7 4

Independiente 5 4 1 2 1 8 7

At. Ayacucho 4 3 1 1 1 5 5

Velense 4 3 1 1 1 4 9

Unicén 3 3 1 0 2 4 3

Santamarina 1 3 0 1 2 1 7

Gimnasia 1 3 0 1 2 2 4

ZONA A DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Sarmiento 10 4 3 1 0 5 1

Grupo 6 3 2 0 1 5 2

Def. de Ayacucho 6 3 2 0 1 5 3

Botafogo 5 4 1 2 1 4 2

Villa Aguirre 3 3 1 0 2 3 3

Alumni 3 3 1 0 2 3 6

Argentino 3 3 1 0 2 2 5

Juv. Agraria 1 3 0 1 2 3 6

ZONA B DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Unión 5 3 1 2 0 4 3

San José 5 3 1 2 0 3 2

Ferro 4 3 1 1 1 4 3

Juarense 3 3 0 3 0 3 3

Dep. Tandil 2 2 0 2 0 4 4

Estrada 2 2 0 2 0 3 3

San Lorenzo 0 2 0 0 2 1 4

Finales del infantil



Se disputaron ayer en el estadio San Martín las finales del Apertura del fútbol infantil. Gimnasia se consagró en décima venciendo 3-2 por penales a Unicén tras el 0-0 del tiempo regular.

Unicén festejó en novena con el 1-0 sobre Ferrocarril Sud. Los tricolores también cayeron en la definición de octava, categoría que tuvo como campeón a Independiente (4-2 por penales luego del 1-1).

Y en séptima, el Apertura se lo llevó Atlético Ayacucho, que por penales postergó a Independiente tras el 1-1.